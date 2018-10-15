Отличное путешествие: экстремалы приняли участие в фестивале бейсджампинга в Сочи

Десятки бейсджамперов из разных стран собрались на ежегодном фестивале в Сочи, где можно было спрыгнуть с моста, расположенного на высоте 207 метров над землёй. Иностранные экстремалы отмечают, что это место в Сочи не только красивое, но и достаточно безопасное для подобных прыжков, передаёт NTD.

Десятки бейсджамперов из разных стран приняли участие в ежегодном фестивале в Сочи. Они спрыгнули с моста, расположенного на высоте 207 метров над землёй, и насладились захватывающими видами.

ЭЛИНА ВОРОПАЕВА, бейсджампер: Вы знаете, здесь такой комплекс причин — потому что это и прекрасная компания, и очень красивые виды, и когда ты поднимаешься на гору несколько часов, а потом с неё прыгаешь… То есть, в целом, в совокупности — это невероятные ощущения, которых я пока не ощущала нигде, ни в каком другом спорте.

Некоторые для прыжка воспользовались канатной дорогой, натянутой между двумя горами.

НИКОЛАЙ ВОРОПАЕВ, организатор фестиваля бейсджампинга: Интересный аттракцион здесь есть, «зиплайн» — это трос, по которому едет ролик, и на нём можно висеть, держаться. А в какой-то момент — отпустить руки и с него прыгнуть на скорости. Очень интересно! Такого почти нигде вообще нет, где можно бейс с такой конструкции прыгнуть, только здесь.

Иностранные экстремалы говорят, что это место не только красивое, но и безопасное для прыжков.

ДЖОННИ ВИНКЕЛКОТТЕР, бейсджампер: Двести метров дают нам поле для деятельности. Это длинное падение, можно открыть парашют и безопасно приземлиться. Для меня это отличное путешествие.

Фестиваль бейсджампинга проходит в Сочи уже четвёртый год подряд. Бейсджампинг — экстремальный вид прыжков с фиксированных объектов. В настоящее время его считают самым опасным видом прыжков с парашютом.

Дата выхода в эфир 15 октября 2018 года.