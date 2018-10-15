Отличное путешествие: экстремалы приняли участие в фестивале бейсджампинга в Сочи

Десятки бейсджамперов из разных стран приняли участие в ежегодном фестивале в Сочи. Они спрыгнули с моста, расположенного на высоте 207 метров над землёй, и насладились захватывающими видами.
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