WSJ: с оглядкой на Россию и Китай США возвращают комплексы Patriot с Ближнего Востока

В следующем месяце Соединённые Штаты собираются вывести из Ближневосточного региона четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые отправят в США для ремонта и модернизации, сообщает The Wall Street Journal. В дальнейшем эти ЗРК, возможно, будут использованы для противодействия России и Китаю. Переброска систем Patriot — один из самых ощутимых признаков того, что Вашингтон переключает своё внимание с Ближнего Востока на Москву и Пекин, указывается в статье.
США в октябре этого года выведут часть систем ПРО с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.
Информация о переброске комплексов Patriot появилась на фоне заявлений администрации Трампа об угрозе со стороны Ирана. Между тем в статье отмечается, что Тегеран не может сравниться с союзниками Вашингтона в регионе, поскольку военно-воздушные силы последних превосходят иранские.
Пентагон намерен вывести два ЗРК Patriot из Кувейта, один из Иордании и один из Бахрейна. Неназванный источник в оборонном ведомстве подчеркнул, что никаких планов по их замене нет. Комплексы собираются отправить в США для ремонта и модернизации. В дальнейшем их, возможно, переориентируют на противодействие таким конкурентам США на мировой арене, как Россия и, особенно, Китай, указывает издание.
По словам американских официальных лиц, из-за этого шага оборонный уровень союзников США в Ближневосточном регионе снизится.
Переброска комплексов Patriot, о которой ранее ничего сообщалось, — один из самых ощутимых признаков того, что Пентагон переключает своё внимание с затянувшихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане на Китай и Россию.
В Киеве возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко началась демонстрация, с помощью которой митингующие желают привлечь внимание главы страны к нападениям на общественных активистов.
Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова одержали победу над китаянками Дуань Ин-Ин и Ван Яфань в четвертьфинале соревнований в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
Россельхознадзор с 29 сентября вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции четырёх казахстанских предприятий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.
В Свердловской области объявили в розыск 23-летнего уроженца Якутска Сандала Трофимова, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Александра Шульгу.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН оценил предложение Международной ассоциации аэропортов ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах. Инициатива также касается попрошайничества, гадания и рекламы отелей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.