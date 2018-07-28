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Al Jazeera: украинские ультраправые совершают нападения, но по-прежнему пользуются безнаказанностью

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Украинские радикальные националисты пользуются особым положением у Киева: несмотря на совершаемые ими преступления, власти страны их практически не преследуют, сообщает Al Jazeera. Как пишет обозреватель канала, это уже стало препятствием на пути Украины на Запад.
Al Jazeera: украинские ультраправые совершают нападения, но по-прежнему пользуются безнаказанностью
Reuters

17 июня одну из улиц в центре Киева заблокировали «150 радикальных националистов с коротко стриженными волосами и в камуфляжных брюках», пишет обозреватель Al Jazeera Мансур Мировалев. Как отмечает журналист, радикалы, многие из которых были членами украинской ультраправой группировки C14, попытались помешать маршу в поддержку прав ЛГБТ и напасть на его участников, однако им помешали полицейские.

Между националистами и стражами порядка произошло «короткое, но ожесточённое противостояние», в результате которого пятеро полицейских получили ранения, а 56 активистов были задержаны, — однако спустя считанные часы всех арестованных активистов отпустили, а в С14 пообещали «продолжить борьбу», подчёркивает автор. «Благодарю всех, кто нашёл в себе достоинство, чтобы сегодня встать плечом к плечу в защиту прав консервативного украинского большинства», — комментировал эти события в Facebook член другой украинской ультраправой организации «Традиция и порядок» Юрий Леонидович.

«Консервативное большинство» — это, скорее, слабо сказано, с иронией констатирует Мировалев. Несмотря на то что у «Свободы», старейшей на Украине радикально-националистической партии, имеется всего шесть из 450 мест в Верховной раде, украинские ультраправые, шовинистические и неонацистские группировки стали «заметной и устрашающей политической силой» в этой стране, потерявшей во время Второй мировой войны больше пятой части своего населения, констатирует журналист. «Немецкие нацисты и их союзники совершили здесь множество зверств и сотрудничали с украинскими националистами, желавшими избавиться от владычества коммунистической Москвы любыми средствами, — пишет он. — Отдельные украинские политики постсоветского периода этих националистов, впрочем, сделали героями и называют в их честь улицы и площади, преуменьшая при этом их насильственные действия и фашистскую идеологию».
 
Прозападные фигуры Украины — к примеру, бывший президент страны Виктор Ющенко — в прошлом пользовались национализмом как инструментом для того, чтобы помочь Украине «покинуть орбиту Москвы» и приблизиться к «вожделенному» членству в ЕС и НАТО, напоминает обозреватель Al Jazeera. Между тем «группировки помоложе, порадикальнее и понаглее» подняли этот национализм на новый уровень, подражая ультраправым, шовинистическим и неонацистским организациям из России, Европы и США — и теперь они «стоят на пути Украины к сближению с Западом», полагает он.
 
Как подчёркивает Мировалев, в последние месяцы ультраправые радикалы нападают на митинги сторонников феминизма и художественные выставки, срывают лекции по истории холокоста и гендерному равенству и набрасываются на правозащитников и политиков. К примеру, в апреле активисты C14 избили в одном из актовых залов Киева лидера партии, которую они считают пророссийской, а ещё с апреля они вместе с другими националистами регулярно объявляют о совершённых ими нападениях на поселения цыган — чем провоцируют дальнейшие антицыганские погромы.
 
Так, в конце июня группа радикальных националистов напала на цыган под Львовом, в результате чего был убит молодой цыган Давид Попп и получили ранения ещё четыре цыгана, среди которых были беременная женщина и 10-летний ребёнок, говорится в материале. Главы украинских силовых структур поспешили заявить, что за нападением стояла Россия — не представив, впрочем, никаких доказательств такой версии, отмечает автор. И несмотря на то, что по делу об убийстве был арестован один из лидеров C14 Сергей Мазур, которому были предъявлены обвинения в «хулиганстве», по данным Al Jazeera, за него практически сразу внёс залог некий «депутат-националист», и Мазура на два месяца поместили под домашний арест.
 
Западные правительства и правозащитные организации тем временем осудили украинские власти за недостаточно активное преследование виновных по закону и отсутствие внимания к насильственным акциям ультраправых, подчёркивается в статье. Организация Human Rights Watch, в частности, заявляла, что в стране произошло два десятка нападений с националистическим подтекстом, однако полиция расследует их «еле-еле». «Лидеры Украины не могут обеспечивать для убийц и головорезов безнаказанность и при этом одновременно обращаться за экономической и политической помощью к западным странам, — рассказал в интервью Al Jazeera инспектор HRW на Украине Таня Купер. — Международным партнёрам Украины вряд ли будет трудно указать на это Киеву».
 
По мнению отдельных экспертов, одна из причин особого отношения правительства Петра Порошенко к ультраправым — это нежелание настроить их против себя в преддверии намеченных на следующий год президентских выборов, говорится в статье. Другая же причина, как рассказал в беседе с Мировалевым руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачёв, заключается в том, что украинские ультраправые ведут «крестовый поход» против России.
 
Как поясняет обозреватель Al Jazeera, события 2013—2014 годов на Украине, в которых принимали самое деятельное участие ультраправые, стали для Россия «поводом аннексировать Крым и поддержать пророссийских сепаратистов на юго-востоке страны» — то есть для того, что в самой Москве называют «русской весной». Украинские ультраправые группировки попытались «задавить её в корне» — и в 2014 году сформировали батальон «Азов», «военизированную организацию», которая вступила в войну с «сепаратистами», пишет автор. В «Азов» принимают «соратников по идеологии» и из других стран, включая Россию, а его члены не стесняются в открытую выражать свои откровенно нацистские взгляды. «Историческая миссия нашей нации в этот критический момент — возглавить мировую Белую Расу в последнем крестовом походе за её выживание. В крестовом походе против возглавляемых семитами недочеловеков», — писал лидер «Азова» Андрей Билецкий.
 
«Азову» удалось помочь украинским войскам занять ряд ключевых районов, и сотни из его бойцов в итоге влились в украинскую Национальную гвардию и даже сформировали собственную партию — несмотря на то что в отношении многих лидеров батальона были возбуждены уголовные дела, продолжает Мировалев. Сам же Билецкий сегодня — лейтенант полиции и депутат, подчёркивает он.
 
«Ультраправые весьма успешно легитимизировали себя в глазах публики, их считают не сторонниками определённых убеждений, а защитниками Украины», — рассказывает эксперт Вячеслав Лихачёв. Впрочем, как подчёркивает эксперт, такая популярность плохо помогает ультраправым на выборах: им приходится несколько умерять свою риторику во время выборов, в результате чего внутри группировок происходят конфликты, поскольку наиболее радикальным активистам не нравятся такие перемены.
 
Согласно данным социологов, на февраль нынешнего года за партию «Свобода» собирались голосовать лишь 5,8% украинцев, в заключение отмечается в статье.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Al Jazeera Катар Азия
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