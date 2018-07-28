Al Jazeera: украинские ультраправые совершают нападения, но по-прежнему пользуются безнаказанностью

Украинские радикальные националисты пользуются особым положением у Киева: несмотря на совершаемые ими преступления, власти страны их практически не преследуют, сообщает Al Jazeera. Как пишет обозреватель канала, это уже стало препятствием на пути Украины на Запад.

17 июня одну из улиц в центре Киева заблокировали «150 радикальных националистов с коротко стриженными волосами и в камуфляжных брюках», пишет обозреватель Al Jazeera Мансур Мировалев. Как отмечает журналист, радикалы, многие из которых были членами украинской ультраправой группировки C14, попытались помешать маршу в поддержку прав ЛГБТ и напасть на его участников, однако им помешали полицейские.

Между националистами и стражами порядка произошло «короткое, но ожесточённое противостояние», в результате которого пятеро полицейских получили ранения, а 56 активистов были задержаны, — однако спустя считанные часы всех арестованных активистов отпустили, а в С14 пообещали «продолжить борьбу», подчёркивает автор. «Благодарю всех, кто нашёл в себе достоинство, чтобы сегодня встать плечом к плечу в защиту прав консервативного украинского большинства», — комментировал эти события в Facebook член другой украинской ультраправой организации «Традиция и порядок» Юрий Леонидович.

«Консервативное большинство» — это, скорее, слабо сказано, с иронией констатирует Мировалев. Несмотря на то что у «Свободы», старейшей на Украине радикально-националистической партии, имеется всего шесть из 450 мест в Верховной раде, украинские ультраправые, шовинистические и неонацистские группировки стали «заметной и устрашающей политической силой» в этой стране, потерявшей во время Второй мировой войны больше пятой части своего населения, констатирует журналист. «Немецкие нацисты и их союзники совершили здесь множество зверств и сотрудничали с украинскими националистами, желавшими избавиться от владычества коммунистической Москвы любыми средствами, — пишет он. — Отдельные украинские политики постсоветского периода этих националистов, впрочем, сделали героями и называют в их честь улицы и площади, преуменьшая при этом их насильственные действия и фашистскую идеологию».

Прозападные фигуры Украины — к примеру, бывший президент страны Виктор Ющенко — в прошлом пользовались национализмом как инструментом для того, чтобы помочь Украине «покинуть орбиту Москвы» и приблизиться к «вожделенному» членству в ЕС и НАТО, напоминает обозреватель Al Jazeera. Между тем «группировки помоложе, порадикальнее и понаглее» подняли этот национализм на новый уровень, подражая ультраправым, шовинистическим и неонацистским организациям из России, Европы и США — и теперь они «стоят на пути Украины к сближению с Западом», полагает он.

Как подчёркивает Мировалев, в последние месяцы ультраправые радикалы нападают на митинги сторонников феминизма и художественные выставки, срывают лекции по истории холокоста и гендерному равенству и набрасываются на правозащитников и политиков. К примеру, в апреле активисты C14 избили в одном из актовых залов Киева лидера партии, которую они считают пророссийской, а ещё с апреля они вместе с другими националистами регулярно объявляют о совершённых ими нападениях на поселения цыган — чем провоцируют дальнейшие антицыганские погромы.

Так, в конце июня группа радикальных националистов напала на цыган под Львовом, в результате чего был убит молодой цыган Давид Попп и получили ранения ещё четыре цыгана, среди которых были беременная женщина и 10-летний ребёнок, говорится в материале. Главы украинских силовых структур поспешили заявить, что за нападением стояла Россия — не представив, впрочем, никаких доказательств такой версии, отмечает автор. И несмотря на то, что по делу об убийстве был арестован один из лидеров C14 Сергей Мазур, которому были предъявлены обвинения в «хулиганстве», по данным Al Jazeera, за него практически сразу внёс залог некий «депутат-националист», и Мазура на два месяца поместили под домашний арест.

Западные правительства и правозащитные организации тем временем осудили украинские власти за недостаточно активное преследование виновных по закону и отсутствие внимания к насильственным акциям ультраправых, подчёркивается в статье. Организация Human Rights Watch, в частности, заявляла, что в стране произошло два десятка нападений с националистическим подтекстом, однако полиция расследует их «еле-еле». «Лидеры Украины не могут обеспечивать для убийц и головорезов безнаказанность и при этом одновременно обращаться за экономической и политической помощью к западным странам, — рассказал в интервью Al Jazeera инспектор HRW на Украине Таня Купер. — Международным партнёрам Украины вряд ли будет трудно указать на это Киеву».

По мнению отдельных экспертов, одна из причин особого отношения правительства Петра Порошенко к ультраправым — это нежелание настроить их против себя в преддверии намеченных на следующий год президентских выборов, говорится в статье. Другая же причина, как рассказал в беседе с Мировалевым руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачёв, заключается в том, что украинские ультраправые ведут «крестовый поход» против России.

Как поясняет обозреватель Al Jazeera, события 2013—2014 годов на Украине, в которых принимали самое деятельное участие ультраправые, стали для Россия «поводом аннексировать Крым и поддержать пророссийских сепаратистов на юго-востоке страны» — то есть для того, что в самой Москве называют «русской весной». Украинские ультраправые группировки попытались «задавить её в корне» — и в 2014 году сформировали батальон «Азов», «военизированную организацию», которая вступила в войну с «сепаратистами», пишет автор. В «Азов» принимают «соратников по идеологии» и из других стран, включая Россию, а его члены не стесняются в открытую выражать свои откровенно нацистские взгляды. «Историческая миссия нашей нации в этот критический момент — возглавить мировую Белую Расу в последнем крестовом походе за её выживание. В крестовом походе против возглавляемых семитами недочеловеков», — писал лидер «Азова» Андрей Билецкий.

«Азову» удалось помочь украинским войскам занять ряд ключевых районов, и сотни из его бойцов в итоге влились в украинскую Национальную гвардию и даже сформировали собственную партию — несмотря на то что в отношении многих лидеров батальона были возбуждены уголовные дела, продолжает Мировалев. Сам же Билецкий сегодня — лейтенант полиции и депутат, подчёркивает он.

«Ультраправые весьма успешно легитимизировали себя в глазах публики, их считают не сторонниками определённых убеждений, а защитниками Украины», — рассказывает эксперт Вячеслав Лихачёв. Впрочем, как подчёркивает эксперт, такая популярность плохо помогает ультраправым на выборах: им приходится несколько умерять свою риторику во время выборов, в результате чего внутри группировок происходят конфликты, поскольку наиболее радикальным активистам не нравятся такие перемены.

Согласно данным социологов, на февраль нынешнего года за партию «Свобода» собирались голосовать лишь 5,8% украинцев, в заключение отмечается в статье.