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Euronews: в Санкт-Петербурге выставили «парадные портреты» звёзд футбола
На выставке в музее Российской академии художеств в Санкт-Петербурге выставлены портреты звёзд мирового футбола, выполненные в стилистике парадных портретов представителей знати и военных чинов. Эти картины создал итальянский программист при помощи компьютерной графики, передаёт Euronews. Экспозиция под названием «Подобно богам» открыта для посетителей в период футбольного чемпионата в России.

«Подобно богам» — под таким названием музей Российской академии художеств в Санкт-Петербурге выставил портреты мировых футбольных звёзд, выполненные итальянским художником Фабрицио Биримбелли. Экспозиция включает более 40 портретов, в том числе Диего Марадоны, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Поля Погба и Месута Озиля.

Автор работ Фабрицио Биримбелли — не профессиональный художник, а программист. Поэтому портреты сделаны при помощи компьютерной программы.
 
Выставка, организованная при поддержке Генерального консульства Италии и Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге, будет открыта до 15 июля — дня окончания чемпионата мира по футболу.
 
Дата выхода в эфир 26 июня 2018 года.

 

 

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