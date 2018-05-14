DWN: ЕС рискует споткнуться о новое правительство Италии

Для выполнения предвыборных обещаний новой правящей коалиции Италии нужны миллиарды, которых у страны нет, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Поэтому Рим может потребовать перераспределения мигрантов или дополнительных средств и попытается наладить экономическое сотрудничество с Россией — а это опасно серьёзными конфликтами внутри ЕС, который в итоге может прекратить своё существование в его нынешнем виде.

Лидеры итальянских партий «Лига» и «Движение пяти звёзд» достигли прогресса по формированию программы коалиционного правительства, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как напоминает издание, на выборах 4 марта Движение пяти звёзд стало самой сильной партией, набрав 32% голосов в парламенте. Второй стала «Лига», получившая 17% голосов.

Однако если сторонники Движения пяти звёзд родом преимущественно с бедного юга страны, то «Лига» получает основную поддержку от богатого севера. Соответственно, Движение пяти звёзд хочет ввести щедрый пакет социальных услуг, а «Лига» планирует понижение налогов. В целом Италия сильно отстаёт от других стран еврозоны в том, что касается показателей экономического роста, отмечает немецкий новостной портал.

Чтобы выполнить предвыборные обещания, новое правительство может обратить свой взгляд на север, пишет издание. Выхода из еврозоны ожидать, конечно, не стоит, даже если основатель Движения пяти звёзд Беппе Грилло недавно снова предложил обсудить проведение всенародного голосования по поводу необходимости общей валюты. Однако попытка оказать давление на ЕС более вероятна, чем резкий разрыв, считает автор статьи. И даже этого может хватить для того, чтобы пошатнуть ЕС в том виде, в каком он существует до сих пор.

Для выполнения предвыборных обещаний нужны миллиарды евро, которые невозможно выделить из итальянского бюджета, поэтому обе партии новой коалиции идут на столкновение с ЕС и хотят пересмотреть существующие соглашения и договорённости. Даже если партии договорятся выполнить лишь часть своих обещаний, на это всё равно потребуются огромные суммы, исчисляющиеся десятками миллиардов евро.

Если планы нового правительства Италии удастся реализовать, эти перемены станут крупнейшими в экономической системе страны за всю современную историю. Представители обеих партий полагают, что возобладает прагматический подход, и предвыборные обещания будут выполняться лишь частично и постепенно — в этом случае политики, по крайней мере, смогут сказать избирателям, что им пришлось пойти на компромисс во время переговоров с партнёрами по коалиции.

Тем не менее непонятно, каким образом Италия собирается выполнять свои обязательства, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Страна намерена сократить дефицит бюджета и снизить государственный долг, который сейчас составляет 130% ВВП Италии. К тому же промышленное производство в первом квартале года находилось в состоянии застоя, и настроения среди представителей бизнеса в апреле были мрачнее, чем на протяжении едва ли не всего прошлого года.

Между тем Брюссель едва ли будет всерьёз противодействовать инициативам обеих партий и их планам по распределению итальянского бюджета, потому что Еврокомиссия слишком слаба. Ей остаётся только пристальнее следить за финансовой политикой Италии, но на рынках это никого не интересует.

В то же время у Италии есть на руках мощные рычаги давления на Европу, утверждает издание. Новое правительство будет настаивать на перераспределении беженцев и мигрантов в пределах ЕС. До сих пор другие страны Евросоюза держались в стороне, предоставляя Италии практически самостоятельно разбираться с этой проблемой. Теперь Рим может официально потребовать отмены принятого в Дублине соглашения, чтобы беженцы и мигранты могли быть перенаправлены и в другие страны. Выходом из положения может стать сделка, подобная той, которую заключила с ЕС Турция: ЕС должен существенно повысить расходы на Италию, чтобы избежать новых дискуссий о перераспределении мигрантов.

Помимо этого, новое итальянское правительство может сделать ставку на изменение политического курса в отношении России, сообщается в статье. «Лига», как и Австрийская партия свободы, заключила соглашение о сотрудничестве с партией российского президента Владимира Путина, утверждает издание. Сомнительно, что ориентирующиеся на трансатлантическое партнёрство страны, такие как Германия и Швеция, смогут сопровождать Италию в этом начинании. Впрочем, по прогнозам итальянских СМИ, новое правительство не будет ставить под вопрос членство страны в НАТО.

Так что экономическое давление может привести к изменению позиции ЕС, считает автор статьи. Существенный дефицит бюджета в Италии, ещё не пережитый банковский кризис, высокие расходы на беженцев и нехватка миллиардов из-за брексита оставляют Брюсселю мало пространства для манёвра. Если Италия откроет свою экономику для активного сотрудничества с Россией, это может хотя бы отчасти снять гнёт с бюджета ЕС. Однако это может привести к серьёзным конфликтам с Польшей и Прибалтикой, которые ориентируются на партнёрство с США и видят в России врага ЕС. Эти конфликты будут значительными и дорогостоящими и, как предсказывает американский журнал Politico, могут подорвать ЕС в той форме, в которой он существует сейчас, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.