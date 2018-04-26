Seattle Times: сотрудники Госдепа взломали двери в консульство, чтобы проверить, уехали ли русские

Утром 25 апреля сотрудники Госдепартамента США вырезали замки на въездных воротах закрытой резиденции российского генконсула в районе Мэдисон-парк в Сиэтле, штат Вашингтон, пишет The Seattle Times.

Как отмечает издание, представители Госдепа явились спустя всего день, после того как по указу администрации президента Дональда Трампа в рамках массовой высылки российские дипломаты покинули резиденцию. Специалисту, прятавшемуся за синим брезентом, потребовалось около 15 минут, чтобы справиться с замком на воротах. Здание самого консульства, расположенное в центре города, закрыли ранее в апреле.

Впрочем, в полдень 25 апреля российский флаг ещё развевался над зданием, а мухи кружили вокруг мешков с мусором, оставленных на дорожке неподалёку от резиденции. Там корреспонденты The Seattle Times даже обнаружили обрезки уничтоженных русскоязычных документов.

По данным газеты, зданию резиденции более 100 лет и оно входит в Национальный реестр исторических мест США. Учитывая прохладные отношения между Москвой и Вашингтоном, неизвестно, какая судьба ждёт освободившийся дом. По оценкам экспертов, рыночная стоимость резиденции составляет $8 млн.

«Мы думаем, что когда-нибудь нам вернут эту резиденцию. Над ней развевается наш флаг, там он и останется», — прокомментировал заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.

В Госдепе решение проникнуть в резиденцию объяснили желанием осмотреть помещение, «чтобы обеспечить безопасность и защитить здание, а также удостовериться, что представители российских властей покинули территорию». Представитель американского ведомства также подчеркнул, что, хотя Россия и является владельцем резиденции, земля, на которой стоит здание, принадлежит властям США.

«Официально консульство прекратило свою работу. Конечно, мы очень сожалеем по этому поводу, потому что американцы, как и граждане России, здесь остались без консульской поддержки, и это лишь усложнит жизнь обычным людям», — отметил Николай Пукалов, фиксировавший на камеру проникновение сотрудников Госдепа в резиденцию.

В среду посольство России в США опубликовало в своём Twitter видео с подписью: «Американские спецслужбы готовятся проникнуть в российскую дипсобственность в Сиэтле». Как отметило ведомство, покидая здание, дипломаты оставили ключи себе, потому что резиденция находится в собственности России. Но это, очевидно, не остановило американские власти.

The Seattle Times напоминает, что Генеральное консульство России в Сиэтле было открыто в 1992 году и стало первым новым консульством страны на территории США после распада СССР. Это событие пришлось на эпоху российско-американского сближения, когда президенты Джордж Буш — старший и Борис Ельцин объявили о начале новой эры «дружбы и партнёрства». В 1993 году появились новости о том, что после длительных поисков российские власти планируют купить дом в Мэдисон-парке для резиденции.

По словам Николая Пукалова, совершая проникновение на территорию чужой собственности, власти США нарушили как собственные законы, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.