Бывший директор Нацразведки США: у США и Китая есть проблемы поважнее торговой войны

Между США и Китаем существуют менее заметные обострения, которые могут привести к более длительным и опасным осложнениям, считает бывший директор Национальной разведки США Майкл Демпси. Между державами сейчас происходят столкновения в Южно-Китайском море, а также по поводу Северной Кореи и Тайваня. Однако, по мнению Демпси, это не означает, что США и Китай направляются в сторону неизбежного военного конфликта, и сейчас как раз самое время для совместной работы по выявлению областей более активного сотрудничества.

Несмотря на то что торговая война между США и Китаем попадает на первые полосы газет и порождает нестабильность на финансовых рынках, между двумя мировыми державами существуют некоторые менее заметные обострения, которые могут привести к более длительным и опасным осложнениям для американских политиков, считает бывший директор Национальной разведки США Майкл Демпси.

Новая стратегия национальной безопасности США, подготовленная администрацией Дональда Трампа, ясно дала понять, что на свои будущие отношения с Китаем Вашингтон смотрит «явно более пессимистическим взглядом». В течение многих лет США намеревались проводить более эффективную интеграцию потенциала Китая в международную систему, однако теперь США возвращаются к соревнованию между державами, как это было в XX веке.

Китайские политики, «тратящие гораздо больше времени на анализ стратегических документов США, чем большинство американцев», определённо интерпретировали этот сдвиг как предзнаменование ухудшения отношений, подготовку к военным конфликтам и подтверждение их давней уверенности в том, что США стремятся ослабить рост Китая и ограничить его мировое влияние, утверждает Демпси.

Между тем в ответ на «растущее военное и дипломатическое упорство» Китая в Южно-Китайском море ВМС США постепенно привыкли к свободному осуществлению навигационных операций около островов Спратли и стали проводить их каждые два или несколько месяцев с начала 2017 года. В конце марта ВМС США начали довольно амбициозную операцию вблизи оккупированного Китаем рифа Мисчиф, при помощи которой США хотели показать, что они считают риф «высыхающей при отливе возвышенностью», а не настоящим островом, что бросает вызов претензии Китая на эту территорию.

Китай также вряд ли был доволен тем, что американский авианосец «Карл Винсон» в прошлом месяце посетил Дананг с первым визитом такого рода со времени окончания войны во Вьетнаме в 1975 году.

В ответ на это Министерство обороны Китая назвало операцию у рифа Мисчиф «серьёзной военной провокацией» и вскоре после этого провело свои собственные военно-морские учения с участием 40 кораблей и авианосца у острова Хайнань на юго-восточном побережье Китая. На этой неделе американские чиновники публично раскритиковали установку Китаем создающего помехи оборудования на двух своих недавно построенных островах на архипелаге Спратли.

Как пишет Демпси, на дипломатическом фронте ситуация «не намного лучше». И хотя Китай поддался давлению США и согласился ужесточить экономические санкции в отношении Северной Кореи, председатель КНР Си Цзиньпин был явно застигнут врасплох, когда президент Дональд Трамп объявил ему, что этой весной он намерен встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

В ответ Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына с неожиданным визитом в Пекин. Это был «достаточно явный намёк» на то, что Китай будет находиться в центре любой дискуссии, посвящённой будущему Корейского полуострова.

Тем не менее самой раздражительной для Китая является проблема Тайваня. В середине марта Трамп подписал Закон о поездках в Тайвань, который поощряет расширение обменов между должностными лицами США и их коллегами на острове. Несколько дней спустя заместитель помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Алекс Вонг встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь. В обычное время Пекин, вероятно, проигнорировал бы такой визит, но сейчас не самый обычный период в отношениях США и Китая.

В ответ Пекин заявил, что Закон о поездках в Тайвань нарушает политику «одного Китая» — дипломатической основы, которая поддерживала мир в Тайваньском проливе в течение 70 лет. По прогнозам бывшего директора Нацразведки США, в июне ситуация может обостриться ещё сильнее, когда США, возможно, направят своего представителя в Тайбэй для открытия новой штаб-квартиры Американского института на Тайване — фактически посольства Вашингтона на острове, — и это может привести к большему количеству военно-морских учений Китая.

Всё это разворачивается на фоне неуклонного роста оборонного бюджета Китая, амбициозных инвестиций в научные исследования, а также разработки так называемой инициативы «Один пояс — один путь», целью которой является создание широкомасштабной торговой сети, охватывающей десятки стран Евразии.

Однако, по мнению бывшего директора Национальной разведки США, всё это не означает, что США и Китай попали в «ловушку Фукидида» и направляются в сторону неизбежного военного конфликта. Но это означает, что высшие должностные лица в обеих странах должны тщательно проанализировать текущую траекторию отношений и разрядить обстановку. Сейчас, по словам Майкла Демпси, самое время для совместной работы по выявлению областей более активного сотрудничества.