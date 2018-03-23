Hürriyet: турецкой певице не простили «оскорбительный жест» в адрес Эрдогана

Турецкую певицу Зухал Олджай приговорили к 10 месяцам лишения свободы за оскорбление Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, досталось артистке не только за «оскорбительный жест» в адрес президента Турции, но и за то, что она якобы сознательно изменила текст одной из своих песен с целью раскритиковать лидера страны.

Турецкую певицу и актрису Зухал Олджай приговорили к 10 месяцам лишения свободы за «оскорбление» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hürriyet Daily News.

Судебное дело против Олджай возбудили из-за инцидента во время выступления певицы в августе 2016 года. По версии прокуратуры Стамбула, в полицию обратился гражданин, который утверждал, что на концерте артистка якобы «сделала оскорбительный жест в адрес Эрдогана». В результате было начато расследование, а видеозапись выступления подверглась тщательной проверке, пишет турецкая газета.

Как отмечает Hürriyet Daily News, Зухал Олджай также обвинили в том, что на концерте в августе 2016 года она изменила текст одной из своих песен с целью раскритиковать турецкого лидера.

«Реджеп Тайип Эрдоган, всё пустое, всё ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: «Это был сон», — спела Зухал Олджай.

Во время исполнения именно этой песни турецкая певица, как предполагается, и сделала тот самый оскорбительный жест в адрес президента Турции, уточняет издание.

По словам же Зухал Олджай, оскорблять кого-либо она не собиралась, а имя турецкого лидера использовала в песне исключительно ради рифмы. Певица также пояснила, что оскорбительный жест она адресовала одному из зрителей в первых рядах, который сделал ей замечание.