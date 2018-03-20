Читатели Wall Street Journal недоумевают: зачем Америке русский газ, когда она сама экспортёр

The Wall Street Journal опубликовала письма своих читателей, прокомментировавших поставки газа из России в Бостон. Один из них выразил недоумение: почему США, являющиеся страной — экспортёром газа, закупают российское голубое топливо. Он также отметил, что за сложившуюся ситуацию американцы должны «сказать спасибо» так называемому закону Джонса, регулирующему торговлю между американскими портами.
Издание The Wall Street Journal опубликовало письма читателей по теме поставок российского газа в Бостон на фоне газового бума в США.
«Недостаток газопроводных мощностей объясняет присутствие кораблей с сжиженным природным газом в Бостонской бухте, но не объясняет, почему тут иностранные корабли с российским газом в то самое время, как США являются экспортёром голубого топлива», — пишет Джон Годфри из Массачусетса.
По его словам, за сложившуюся ситуацию американцы могут сказать спасибо закону Джонса, который иначе называется законом «О торговом флоте». Этот документ жёстко регулирует торговлю между портами США, устанавливая серьёзнейшие требования к торговым судам.
«Если бы не закон Джонса, мы бы могли возить газ из Техаса для удовлетворения нашего внутреннего спроса в Новой Англии», — подчёркивает Годфри.
Другой читатель, Престон Фэрли из Канзаса, который представился сотрудником инженерно-технической компании, написал в своём письме изданию, что против строительства газопроводов и линий электропередачи в Новой Англии выступают не только экологи, но и землевладельцы. Причём позиция последних играет куда более весомую роль.
«Если бы среди землевладельцев была серьёзная политическая поддержка газопроводов и линий электропередачи, то они были бы уже построены. Ведь существует огромная нехватка энергоресурсов. У «Гринписа» и Sierra Club нет подобных рычагов влияния», — отмечает Фэрли.
Однако он указывает на то, что такие строительные операции очень разрушительны и не многие люди обрадуются тому, что на их земле будут валить многолетние деревья, копать траншеи и проводить сопутствующие всему этому операции с привлечением тяжёлой техники.
За первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников. В Минобороны Украины пояснили, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных по окончании контракта.
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков в беседе с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о «бреде», написанном в новом украинском учебнике по географии для восьмого класса.
В Минобороны России создана новая структура — военно-политическое управление ВС России, которое возглавил бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление главы фракции либералов в Европарламенте о необходимости появления специального человека для расследования российских «атак».
Президент России Владимир Путин подписал закон, частично или полностью освобождающий от уплаты взносов за капремонт как неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, так и семьи с неработающими гражданами пенсионного возраста или неработающими инвалидами I и II групп.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к спецпрокурору Роберту Мюллеру о признании наличия конфликта интересов.