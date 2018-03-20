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Читатели Wall Street Journal недоумевают: зачем Америке русский газ, когда она сама экспортёр

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The Wall Street Journal опубликовала письма своих читателей, прокомментировавших поставки газа из России в Бостон. Один из них выразил недоумение: почему США, являющиеся страной — экспортёром газа, закупают российское голубое топливо. Он также отметил, что за сложившуюся ситуацию американцы должны «сказать спасибо» так называемому закону Джонса, регулирующему торговлю между американскими портами.
Читатели Wall Street Journal недоумевают: зачем Америке русский газ, когда она сама экспортёр
Reuters
Издание The Wall Street Journal опубликовало письма читателей по теме поставок российского газа в Бостон на фоне газового бума в США.
 
«Недостаток газопроводных мощностей объясняет присутствие кораблей с сжиженным природным газом в Бостонской бухте, но не объясняет, почему тут иностранные корабли с российским газом в то самое время, как США являются экспортёром голубого топлива», — пишет Джон Годфри из Массачусетса.
 
По его словам, за сложившуюся ситуацию американцы могут сказать спасибо закону Джонса, который иначе называется законом «О торговом флоте». Этот документ жёстко регулирует торговлю между портами США, устанавливая серьёзнейшие требования к торговым судам.
 
«Если бы не закон Джонса, мы бы могли возить газ из Техаса для удовлетворения нашего внутреннего спроса в Новой Англии», — подчёркивает Годфри.
 
Другой читатель, Престон Фэрли из Канзаса, который представился сотрудником инженерно-технической компании, написал в своём письме изданию, что против строительства газопроводов и линий электропередачи в Новой Англии выступают не только экологи, но и землевладельцы. Причём позиция последних играет куда более весомую роль.
 
«Если бы среди землевладельцев была серьёзная политическая поддержка газопроводов и линий электропередачи, то они были бы уже построены. Ведь существует огромная нехватка энергоресурсов. У «Гринписа» и Sierra Club нет подобных рычагов влияния», — отмечает Фэрли.
 
Однако он указывает на то, что такие строительные операции очень разрушительны и не многие люди обрадуются тому, что на их земле будут валить многолетние деревья, копать траншеи и проводить сопутствующие всему этому операции с привлечением тяжёлой техники.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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