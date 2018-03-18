Welt: большинство немцев выступили за сближение с Россией

Большинство жителей Германии высказались за сближение с Россией, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения. При этом наиболее пророссийски оказались настроены жители востока страны и, в частности, сторонники партии «Альтернатива для Германии», добавляет издание.

58% немцев высказались за сближение Германии с Россией, сообщает журналист Die Welt Корнелия Карин Хендрих со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённого институтом социологических исследований Civey. Лишь 26% опрошенных высказались за отдаление Германии от России. 14% заявили, что «довольны» текущим политическим курсом и хотят его продолжения.

Как отмечает автор материала, в настоящее время отношения между Берлином и Москвой «непростые». Германия однозначно заняла позицию Великобритании после покушения на российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Лондон обвиняет Владимира Путина в том, что он «стоит за покушением».

Согласно опросу, политическое сближение с Россией в первую очередь поддерживают сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Среди них за это высказался 81%. АдГ считается «дружественно настроенной к Путину», в последний раз депутаты партии спровоцировали немецкое правительство поездкой в Крым.

Приверженцы Левой партии и Свободной демократической партии Германии также в большинстве высказались за сближение с Москвой. Таково мнение 72% и 62% соответственно. Лишь представители Зелёной партии в большинстве (44%) высказались против сближения. В то же время за сближение выступили 39% из них. В свою очередь, 49% сторонников ХДС/ХСС и 47% сторонников Социал-демократической партии также высказались за сближение.

Жители восточной Германии настроены на сближение с Россией в большей степени (72%), чем жители запада страны. 43% восточных немцев даже считают, что должно произойти «существенное сближение», отмечает автор материала. Среди западных немцев за сближение высказались 54%, а 29% выступили за отдаление, резюмирует автор Die Welt.