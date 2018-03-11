Newsweek: самому дорогому истребителю в мире снова нужны миллиарды для модернизации

Пентагон планирует потратить на обновление малозаметного истребителя F-35 дополнительные $16 млрд, пишет Newsweek. Как отмечает издание, США планируют получить часть средств на разработку нового программного обеспечения для самолёта, который уже стал самым дорогим военным проектом в истории, у своих союзников.

На разработку и обновление американских малозаметных истребителей F-35 понадобятся дополнительные $16 млрд. Об этом стало известно на заседании комитета по Вооружённым силам США в палате представителей, пишет Newsweek.

По словам издания, F-35, который производит компания Lockheed Martin, уже является «самой дорогой программой вооружения в истории». Но теперь выяснилось, что в самолёт необходимо вложить ещё больше средств, чтобы он оставался «ведущим среди истребителей пятого поколения».

Самолёт находится в производстве с 2006 года. F-35 поступил на службу в 2015-м, и в настоящий момент более 270 единиц используются американскими подразделениями ВВС, ВМС и морской пехоты США.

Всего Пентагон планирует купить не менее 2400 истребителей этого типа. Кроме того, 500 самолётов должны приобрести союзники Вашингтона. Общая стоимость проекта оценивается в сумму $406,5 млрд, отмечает издание.

Программу разработки F-35 преследовали многочисленные отсрочки и пересмотры стоимости. Даже президент США Дональд Трамп критиковал проект из-за «постоянно растущих трат», которые он называл «вышедшими из-под контроля». Впрочем, позже глава Белого дома хвалил малозаметный истребитель: «Его буквально нельзя увидеть. Тяжело воевать с самолётом, который нельзя увидеть».

По словам члена палаты представителей Ники Цонгас, новые траты на F-35 делятся на две части. Пентагон планирует потратить $10,8 млрд на разработку программного обеспечения, а $5,4 млрд — на установку обновлений и другого оборудования.

«Эти потенциальные затраты в размере $16 млрд являются баснословной суммой. И насколько мне известно, они значительно превосходят все показатели производственных затрат, которые демонстрировались конгрессу ранее», — утверждает Цонгас.

Руководитель программы F-35 в Пентагоне вице-адмирал Матиас Винтер заверил членов палаты представителей: «Будут производиться непрерывные усиления и улучшения, чтобы увеличить возможности, благодаря которым F-35 станет более смертоносным и живучим».

Как пояснил Винтер, планируемые улучшения помогут истребителям достичь «четвёртого блока», который представляет собой максимальный уровень их потенциала. При этом военный добавил, что часть затрат на новое программное обеспечение должны покрыть иностранные покупатели самолёта, в том числе Великобритания, Италия и Нидерланды.