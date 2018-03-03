Tagesspiegel: немецкие фирмы повысили экспорт в Россию вопреки санкциям

В 2017 году немецким фирмам удалось повысить объёмы экспорта в Россию, несмотря на санкции ЕС, сообщает Der Tagesspiegel. Улучшение российско-немецкой торговли связано с ростом российской экономики, который может продолжиться в текущем году, отмечает издание.

Несмотря на экономические санкции ЕС против России, состояние российско-немецкой торговли в 2017 году существенно улучшилось, сообщает журналист Der Tagesspiegel Клаудия фон Зальцен. По сравнению с 2016 годом немецкий экспорт вырос на одну пятую. Как следует из опроса Восточного комитета германской экономики и Российско-германской внешнеторговой палаты, из 141 немецкой фирмы, ведущей бизнес в России, 63% заявили, что в прошлом году они существенно повысили свой товарооборот.

«Негативные последствия санкций всё больше компенсируются», — заявил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. Три четверти опрошенных компаний настроены «оптимистично» и считают, что позитивная тенденция в бизнесе в России продолжится в этом году. Это связано с тем, что в 2017 году российская экономика вновь выросла на 1,5%. В текущем году возможен подъём до 2%, добавил Бюхеле.

В то же время представители бизнеса отмечают рост протекционизма и надеются на то, что чемпионат мира по футболу даст «позитивные импульсы». В отличие от Олимпиады в Сочи, немецкие фирмы получили лишь небольшие заказы в связи с ЧМ-2018, главными подрядчиками выступают российские фирмы. Восточный комитет германской экономики вновь выступил за «постепенную отмену санкций» и высоко оценил министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который высказал аналогичное предложение после встречи с Сергеем Лавровым в феврале, резюмирует автор Der Tagesspiegel.