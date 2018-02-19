ABC: российский депутат предстал перед судом Испании за отмывание денег

Депутат Государственной думы РФ Владислав Резник оказался одним из 18 человек, представших перед испанским судом, сообщает ABC. После девяти с половиной лет расследования членам «русской мафии» вменили в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег на территории Испании.

В Национальной судебной коллегии Испании в понедельник проходит процесс по так называемому «делу русской мафии», передаёт ABC. На скамье подсудимых — 18 человек (в том числе депутат Государственной думы РФ Владислав Резник), которым вменяется в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег.

Расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании, иными словами операция «Тройка», началось ещё девять с половиной лет назад. При этом многие из тех, кто стоял у его истоков, уже успели отойти от дел, отмечает издание.

ABC сообщает, что, несмотря на это, сегодня состоится «исторический судебный процесс, за ходом которого будут внимательно следить не только в Испании, но и в очень многих странах, где тоже обосновались русские мафиози, — в странах, которые, однако, не добились таких успехов, как наша».

«Когда говорят об организованной преступности, на ум приходит человек, который расстреливает другого или ломает ему ноги; но эта преступность страшна тем, что перекачивает деньги», — приводит издание слова прокурора по борьбе с коррупцией Хосе Гринды, одного из двух прокуроров, которым поручено это дело.

Сообщается, что часть «колоссальных» сумм, поступавших от преступной деятельности мафии, попадала в Испанию, где в целях их отмывания инвестировалась в такие сектора, как недвижимость.

Издание отмечает, что местонахождение Геннадия Петрова и Александра Малышева, лидеров группировки и одних из главных фигурантов по делу, в настоящий момент остаётся неизвестно. При этом они обладают весьма «опасными связями» с политиками, занимающими высокие посты, а также олигархами.

В частности, по данным прокуратуры, Петров «поддерживает тесные связи с экономической, политической, судебной и полицейской властью России».