Fox: США — не банановая республика, но политические скандалы вполне «банановые»

Скандал вокруг Хиллари Клинтон и её попыток при поддержке экс-президента Барака Обамы подорвать репутацию Дональда Трампа на прошлых выборах показывает, что в США активно применяются политические приёмы, характерные для банановых республик. Об этом заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. Как подчеркнул Хэннити, поведение демократов в свете последних событий не может не шокировать.

Доктор Горка, обращаюсь теперь к вам. В той информации, которая выходит сегодня на свет, конечно, легко запутаться — пока вы говорили, я выводил кое-какие тезисы сбоку экрана. И всё-таки, когда читаешь то, что говорят друг другу (агенты ФБР. — ИноТВ) Строк и Пейдж, как мне кажется, просто не верится в то, что это всё произошло, — а их ведь так и не уволили.



Получается, что Хиллари Клинтон планировали защищать, пока та не станет президентом; что была некая «тактика подстраховки» (направленная на то, чтобы на выборах не победил Дональд Трамп. — ИноТВ); а теперь ещё стало известно, что и Коми (бывший директор ФБР. — ИноТВ), и Маккейб (бывший и.о. директора ФБР, назначенный после увольнения Коми Трампом. — ИноТВ), и Штрок, и Пейдж, и Лоретта Линч (генпрокурор США при Бараке Обаме. — ИноТВ) знали, что Клинтон не будут предъявлять никаких обвинений. Это никакое не расследование, это называется «препятствование следствию», особенно учитывая то, что нам известно. Ненадлежащее обращение с засекреченной информацией — уголовное преступление, уничтожение засекреченной информации — тоже, а Клинтон ведь всё это делала, об этом даже сам Коми говорил. А это всё цветочки, ведь затем она уничтожила 33 тысячи электронных писем, фигурировавших в расследовании.



Но и это не всё — потом Клинтон ещё и обработала жёсткий диск, где они содержались, кислотой и хлорной известью, чтобы эти письма больше никогда не смогли отыскать. И зачем человеку разбивать свой Blackberry молотком, если не для того, чтобы что-то скрыть и помешать таким образом следствию?

СЕБАСТИАН ГОРКА, бывший помощник советника президента США: Шон, вы сейчас описали в целом то, что сделала Хиллари, и все эти действия — уголовные преступления. И содержание собственного сервера, и уничтожение улик — всё это преступные действия. Мы знаем наверняка, что она преступник и что у неё были сообщники. Но ещё хуже то, что при Обаме ей помогало и содействовало руководство ФБР. Её не обязали дать присягу, а улики по её делу — ноутбуки, которые у неё отобрали, — были уничтожены, и сделала это не сама Хиллари, а ФБР. Бюро позволило её лучшей подруге, которая также проходила подозреваемой по этому делу, выступить в качестве её адвоката на том допросе. Как такое вообще случилось? А всё потому, что это допустила администрация Обамы. И самое подходящее название этому делу — «обамагейт», поскольку если бы он этого не допустил, то этого бы и не произошло.



Скажу вот что — и обращаюсь я сейчас к Герману Кейну: я никогда в жизни не думал, что мы когда-нибудь увидим, чтобы люди из таких высоких эшелонов власти на полном серьёзе осмелились, пользуясь купленным Хиллари Клинтон досье, сначала лгать американскому народу и распространять среди американцев пропаганду обо всех этих «российских» россказнях, а потом при помощи того же досье получить ордер Суда по делам иностранной разведки на слежку за кандидатом-противником в год президентских выборов, а после этого — ещё и использовать это всё, чтобы навредить уже избранному президенту. Мы — не банановая республика, господин Кейн, но такие вещи именно в банановых республиках и происходят.



ГЕРМАН КЕЙН, бывший кандидат в президенты США: Шон, напоследок скажу очень просто: кого-то в итоге всё-таки посадят, и вопрос только в том, кого и когда. И я хотел бы напомнить народу, что надлежащее судопроизводство занимает какое-то время. Но учитывая только ту информацию, которая у нас уже есть, — и тем более те данные, которые мы получим из докладной записки* и пропавших электронных писем, — кто-то точно сядет, и за дело.



Дата выхода в эфир 25 января 2018 года.



* Речь о докладной записке, распространённой среди членов палаты представителей США от Республиканской партии председателем комитета палаты по делам разведки Дэвином Нунесом на прошлой неделе. В документе, по некоторым данным, содержится компрометирующая информация о членах администрации Барака Обамы, однако демократы в конгрессе заблокировали его публикацию (прим. ИноТВ).