Корреспондент: робот София завис после вопроса об украинской коррупции

Человекоподобный робот София завис после того, как его спросили, что делать с украинской коррупцией. Как передаёт «Корреспондент», у робота произошёл сбой программного обеспечения и нарушилась работа процессора.

Знаменитый человекоподобный робот София завис после вопроса о том, что делать с коррупцией на Украине. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила украинский депутат Алёна Шкрум на своей странице в Facebook.

По её словам, инцидент произошёл в Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

«У самого развитого робота в мире после вопроса: «Что делать с коррупцией на Украине?» — сломался скрипт и подвис процессор»*, — написала она.

*Так сказано в оригинале. (Прим. RT)