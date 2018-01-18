ЛIГА.net: Верховная рада признала Россию агрессором

Украинские депутаты в окончательном чтении приняли так называемый законопроект «о деоккупации и реинтеграции». Как передаёт «ЛIГА.net», в документе Россия законодательно признаётся агрессором и на неё возлагается ответственность за причинение морального и материального ущерба государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
Верховная рада Украины законодательно признала Россию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко использовать Вооружённые силы Украины (ВСУ) для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса. Как передаёт «ЛIГА.net», за законопроект, который для удобства в СМИ принято называть документом «о деоккупации и реинтеграции», во втором чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.
Как отмечает издание, принятым законом Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ и других военных формирований для «сдерживания и отражения российской вооружённой агрессии в Донецкой и Луганской областях».
«Закон действует без вреда для неотъемлемого и суверенного права Украины на временно оккупированную Россией территорию АР Крым и Севастополя», — сказано в заключительных положениях документа.
Согласно документу, на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению «агрессии России», командующий объединёнными силами. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Командующий реализует свои полномочия через объединённый оперативный штаб, который планирует, организует и контролирует отражение «агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей».
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