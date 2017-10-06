24 канал: Турчинов нашёл в Верховной раде «российскую агентуру»

Александр Турчинов назвал украинских депутатов, заблокировавших трибуну Верховной рады во время рассмотрения законопроектов по реинтеграции Донбасса, «российской агентурой». Как передаёт «Телеканал новин 24», по словам Турчинова, из-за этих депутатов было сорвано парламентское заседание и Верховная рада не смогла признать Россию страной-агрессором.

Глава СНБО Украины Александр Турчинов назвал «российской агентурой» ряд депутатов, которые в четверг заблокировали трибуну Верховной рады и сорвали рассмотрение законопроектов относительно Донбасса. Как передаёт «Телеканал новин 24», Турчинов утверждает, что из-за этих действий «без каких-либо оснований, без какой-либо аргументации» было сорвано парламентское заседание и Верховная рада не смогла принять закон, который признаёт Россию страной-агрессором.

Глава СНБО также прокомментировал замечания народных избранников относительно упоминания в тексте главного законопроекта Минских соглашений и обратил внимание на то, что они не были основным предметом документа и имели целью только подчеркнуть приоритетность выполнения пунктов всех трёх договорённостей.

Как сказал Турчинов, «минский формат — это единый политико-дипломатический формат противодействия российской агрессии невоенным путём», который признан всем миром. Он напомнил, что именно к этому формату привязаны все санкции в отношении России.

Глава СНБО отметил, что прекращение существования минского формата автоматически прекратит эти санкции против России. Поэтому, по словам Турчинова, те, кто хочет торпедировать минские соглашения, «фактически выполняет задачи России относительно прекращения санкций», и поэтому «нет оправдания этой сознательной провокации» — так он назвал действия ряда депутатов.

Как напоминает украинский канал, 5 октября депутатам Рады так и не удалось договориться и проголосовать по законопроекту о реинтеграции Донбасса, поэтому вечернее заседание было закрыто.