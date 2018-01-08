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TVE: для россиян лотереи стали альтернативой казино и игорным домам

Материал представлен в переводе ИноТВ
В России всё большую популярность набирают лотереи, сообщает TVE. Как отмечает испанский канал, после того, как в России запретили казино и игорные дома, для многих россиян лотереи стали более дешёвой альтернативой, к тому же они вызывают меньшую зависимость.
ЭРИКА РЕИХА, корреспондент TVE: В России нет такой лотерейной традиции, как в Испании, но существует нечто похожее на нашу основную лотерею. Для участия в подобных лотереях люди в киосках, магазинах или через интернет покупают билеты такого типа. Также набирает очень большую популярность рождественская… новогодняя лотерея, которую 1 января транслируют по телевидению.
 
В рамках этой лотереи будет разыгрываться 1 миллиард рублей — приблизительно 15 миллионов евро. Но деньгами дело не ограничится. Также можно выиграть квартиры и другие призы.
 
Расскажем о любопытном случае. Он произошёл несколько недель назад, и тогда были побиты все рекорды. Один житель России тогда выиграл более 7 миллионов евро, что стало самым крупным на памяти выигрышем в этой стране.
 
Призовые выигрыши растут, поскольку продажи лотерейных билетов резко увеличиваются. Этот сектор в России жёстко регулируется со стороны государства. С 2009 года, когда правительство запретило и закрыло все казино и игорные дома страны, он стал для многих россиян более дешёвой альтернативой, которая при этом вызывает меньшую зависимость.
 
ЭРИКА РЕИХА: Ведь, как написал Достоевский в своём произведении «Игрок», игромания на протяжении долгого времени наряду с алкоголизмом была серьёзной национальной болезнью.
 
Дата выхода в эфир 18 декабря 2017 года.
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TVE Испания Европа
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