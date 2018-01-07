El País поведала, почему Энрике Иглесиас скрывает подробности своей личной жизни

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Times: боевые действия против России британцы отрабатывают в пустыне Омана Times
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Пауэлл: у Вашингтона с Путиным много разногласий, но превращать его во врага не стоит CNN
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WP: Нурмагомедов одержал блестящую победу — но его будущее под вопросом Washington Post
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Почётный член МОК: из-за демонизации Путина никого не интересует наследие Игр в Сочи Le Figaro
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Times: Лондон решил отключить Москве свет — если Россия нападёт Times
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La Tribune: покупкой С-400 Индия явно бросает вызов Америке La Tribune
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«Из России с любовью»: в Солсбери пройдёт фестиваль русской классической музыки Independent
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Independent: Америку обвинили в попытке превратить насекомых в биологическое оружие Independent
INFOX.SG
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Медведев заявил, что Россия избежала экономического кризиса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики», что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.
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Нурмагомедов об инциденте после боя с Макгрегором: орлы в клетке не сидят
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что предупреждал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о том, что не сможет себя контролировать во время поединка с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона организации в лёгком весе.
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Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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На Украине запретили деятельность выступавшей за федерализацию организации
В Харькове суд запретил деятельность общественной организации «Русь триединая», которая выступала за федерализацию Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
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Черчесов рассказал о своём отношении к неполучению награды ФИФА как лучшему тренеру года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к неполучению награды Международной федерации футбола (ФИФА) как лучшему тренеру года.
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У водителя попавшего в ДТП в США лимузина не было прав нужного типа
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, у водителя лимузина, в ДТП с которым погибли 20 человек, не было водительских прав нужного типа.
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Черчесов в шутливой форме предложил ФИФА провести в России следующий ЧМ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов остался под впечатлением от организации проведения чемпионата мира 2018 года в России.
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«Краснодар» подтвердил участие Мамаева в драке с чиновником Минпромторга Пака
Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление по поводу инцидента с участием полузащитником Павлом Мамаевым.
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Нурмагомедов рассказал о своих желаниях перед боем с Макгрегором
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих желаниях перед боем за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.
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Эксперт оценил нежелание британского МИД предоставить подробности о киберударах по России
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT отказ британского МИД представить какие-либо подробности относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.
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В базу данных «Миротворца» попали 313 жителей Закарпатья с венгерским гражданством
На Украине в базу сайта «Миротворец» были внесены данные 313 украинцев, получивших гражданство Венгрии. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
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Хет-трик Бержерона помог «Бостону» победить «Оттаву»
«Бостон Брюинз» переиграл клуб «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СМИ: В Венесуэле произошёл взрыв на газопроводе
На севере Венесуэлы в штате Арагуа произошёл взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Об этом сообщает газета El Nacional.
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Во Франции сбежавший летом из тюрьмы на вертолёте заключённый объявил голодовку
Налётчик-рецидивист Редуан Фаид, отбывающий 25-летний срок за разбойное нападение, объявил голодовку.
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Адвокат: Пак получил сотрясение мозга после удара стулом от Кокорина
Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Министерства промышленности и транспорта России Дениса Пака, сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев издевались над его клиентом в ходе разгоревшегося в одном из московских ресторанов конфликта.
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Черышев рассказал, как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом» в Лиге чемпионов
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу ЦСКА над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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СМИ: С Украины с 2017 года выслали 23 иностранных дипломата
С территории Украины с 2017 года при помощи украинского МИД были досрочно отозваны 23 дипломата других стран. Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные СБУ.
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Главред «Советского спорта» прокомментировал победу Нурмагомедова в поединке с Макгрегором
Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.
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СМИ: Следователи завершили расследование дела об убийстве многодетной матери на Кубани
Следователи завершили расследование дела об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой в посёлке Псебай, сообщает kp.ru.
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Полиция не комментирует сообщения об имени второго подозреваемого по делу Солсбери
Скотленд-Ярд не комментирует сообщения СМИ о якобы настоящем имени второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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Радимов о Кокорине: я бы ещё понял, если бы это произошло вечером, но не за завтраком же
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал скандал с участием нападающего основного состава санкт-петербургской команды Александра Кокорина.
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Медведев одобрил проект соглашения об открытии представительства Минобороны в ЦАР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Центрально-Африканской Республикой о создании представительства Минобороны России при Министерстве обороны и восстановления армии ЦАР.
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Жена Мамаева сказала, что муж и Кокорин были в нетрезвом состоянии в момент драки с Паком
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, призналась, что муж со своим другом, нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным, находились в состоянии алкогольного опьянения в момент драки с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.
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Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
Московское «Динамо» одержало волевую победу над нижегородским «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Международного культурного форума в Петербурге
Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщают «Невские новости».
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Неделя французского кино пройдёт с 14 по 21 октября в Великом Новгороде
Неделя французского кино будет проходить с 14 по 21 октября в Великом Новгороде, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу минкультуры Новгородской области.
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На Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Краснодарском крае обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.
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В Тамбовской области завели дело против педагога, подозреваемого в применении насилия к ученику
В Тамбовской области завели уголовное дело против педагога, подозреваемого в применении физического насилия к ученику, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
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Спасатели предупредили о штормовом ветре с порывами до 16 м/с в Ленобласти
Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило о непогоде во вторник, 9 октября. Об этом сообщает агентство «Невские новости».
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Спасатели объявили штормовое предупреждение в Башкирии
В Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт МЧС России.
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В «Зените» осудили поступок Кокорина
В санкт-петербургском «Зените» отреагировали на драку с участием нападающего Александра Кокорина вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым против главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.
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Посольство России: в МИД Британии заявили о наличии у страны киберпотенциала
Британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.
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Юрист: Кокорину грозит до восьми лет тюрьмы за нападение на Пака
Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инцидент с участием футболиста Александра Кокорина и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
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Украинские шахтёры устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате
В Донецкой области Украины шахтёры организовали акцию протеста в связи с невыплатой им зарплаты. Об этом в своём Facebook заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
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Эксперт прокомментировал решение Сербии выступить против санкций в отношении России
Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с RT прокомментировала заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович, которая на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сообщила, что сербская сторона в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
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Месси, Роналду и Модрич попали в список номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена попавших в две заключительные пятёрки номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
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В Севастополе предложили прописать «туристический кластер» в законе
Председатель постоянного комитета по экономике заксобрания Севастополя Татьяна Лобач предложила прописать понятие «туристический кластер» в законе.
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В Латакии при обстреле пострадали 10 сирийских военных
В Сирии в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
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В Пермском крае завели дело из-за смерти школьника
В Пермском крае следователи завели уголовное дело из-за смерти 14-летнего школьника, сообщает «Реальное время».
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Российская дзюдоистка Хубулова завоевала золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе
Россиянка Ирена Хубулова заняла первое место в соревнованиях дзюдоистов в весовой категории до 52 кг на летних юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
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Эксперт оценил заявление ретейлеров о возможном дефиците продуктов в России из-за закона Яровой
Эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с ФАН оценил заявление главы президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова о том, что разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать поставщикам товар с истёкшим сроком годности может привести к дефициту продуктов.
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В Омской области вынесли приговор экс-сотруднице полиции по делу о взятках
Бывший начальник центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирина Старовикова признана виновной в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на региональную прокуратуру.
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В Москве начали проходку перегонных тоннелей на южном участке БКЛ
В столице начали проходку перегонных тоннелей между станцией «Каховская» и будущей станцией «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии метро, сообщает «Вечерняя Москва».
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В Свердловской области отменили противопожарные режимы
В Свердловской области отменены противопожарные режимы, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Департамент лесного хозяйства.
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В Госдуме оценили решение Сербии выступить против санкций в отношении российских парламентариев
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович о том, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
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В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Короткову
В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Короткову, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Брюховецкого района.
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Колобков: видимо, Кокорин и Мамаев никогда не сыграют за сборную России
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал драку с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
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Следователи прокомментировали гибель двух аквалангистов из Новосибирска в Кузбассе
Следственное управление СК России по Кемеровской области прокомментировало гибель двух аквалангистов из Новосибирска, сообщает ВашГород.ру.
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Депутаты Народного совета ЛНР приняли Гражданский кодекс
Депутаты Народного совета самопровозглашённой Луганской народной республики приняли Гражданский кодекс.
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Нурмагомедов прилетел в Махачкалу после боя с Макгрегором
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США, где одержал победу в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.