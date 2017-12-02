CNN: признание Майкла Флинна по «российскому делу» — ужасная новость для Трампа

Признание вины бывшим советником по национальной безопасности Дональда Трампа Майклом Флинном в даче ложных показаний по «российскому делу» будет иметь чрезвычайно серьёзные последствия для американского президента, считает CNN. По мнению канала, это обуславливается тем, что Флинн очень многое знает, так как был «в эпицентре мира Трампа» с самого начала предвыборной кампании.

Решение бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР о его беседах с российским послом — это важная веха в «российском деле». Кроме того, очень возможно, что такое развитие событий будет иметь серьёзные последствия для американского президента, пишет CNN.

Учитывая, что Флинну было предъявлено лишь одно обвинение — по поводу дачи ложных показаний, — это наводит на мысль, что он мог начать сотрудничать с командой спецпрокурора Мюллера. Более того, это может также означать, что сам Мюллер считает, что Флинн может предоставить важнейшую информацию о ком-то, кто стоит выше него.

Майкл Флинн, напоминает CNN, с самого начала предвыборной гонки был вхож в ближний круг Трампа; он был его верным сторонником и доверенным лицом. Когда же Трамп победил на выборах, Флинн смог свободно выбирать, какую роль ему хотелось бы играть в новой администрации.

Принимая это во внимание, признание Флинна имеет куда более важное значение, чем обвинения, выдвинутые в адрес бывшего председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. В отличие от Флинна, Манафорт был в ближнем круге Трампа недолго: с весны по лето 2016 года. Кроме того, предъявленные ему обвинения касаются отмывания денег и Украины, но не России.

«Свою вину признал тот человек, который до того дня, как Трамп неохотно снял его с должности советника по национальной безопасности, находился в эпицентре мира Трампа, — подчёркивает CNN. — И в отличие от Манафорта обвинения Флинна напрямую касаются его взаимодействий с российским послом, <…> а также возможного сговора России с членами избирательной кампании Трампа».

Главный вопрос, подчёркивается в статье, состоит в том, кто главная цель Мюллера и как, по его мнению, Флинн может помочь следствию.

«Ответа на вопрос «Кто это?» мы не знаем, — продолжает CNN. — Однако мы знаем, что признание вины Флинном ещё больше приблизило расследование Мюллера к президенту Соединённых Штатов».

Независимо от того, дойдёт ли следствие до самого Трампа, теперь президент не может называть деятельность Мюллера липой или отвлекающим манёвром демократов, расстроенных поражением на выборах.

Хотя дело Флинна и не гарантирует уход Трампа, обвинения в адрес его бывшего советника по национальной безопасности говорят о том, что «российское дело» будет неотступно преследовать Белый дом.

«И вне зависимости от того, сколько сообщений в Twitter отправит Дональд Трамп, для него это ужасные новости», — подводит итог CNN.