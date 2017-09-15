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Wall Street Journal: КНДР совершила новый запуск ракеты

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Рано утром в пятницу Северная Корея провела новый запуск ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо на севере Японии, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, ракета упала в двух тысячах километров от Японии. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Япония «в самых жёстких выражениях заявила протест против этих действий», а Южная Корея созвала заседание Совета нацбезопасности.
Wall Street Journal: КНДР совершила новый запуск ракеты
Reuters

Рано утром в пятницу Северная Корея провела новый запуск ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо на севере Японии и спустя 10 минут упала в Тихое море, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Северная Корея уже второй раз за месяц запускает ракету. В начале сентября КНДР также провела шестое по счёту ядерное испытание.
 
«Мы не можем мириться с неоднократными провокациями со стороны Северной Кореи. Мы в самых жёстких выражениях заявляем протест против этих действий», — сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
 
Как сообщает американское издание, объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена из пригорода Пхеньяна — это же место было использовано для запуска ракеты 29 августа.
 
По данным объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела около 3,7 тыс. км и достигла высоты 770 км. Ёсихидэ Суга отметил, что ракета упала в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.
 
Сразу после запуска Южная Корея созвала заседание Совета нацбезопасности, пишет The Wall Street Journal.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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