Der Spiegel: за ширмой спорта два «врага ЕС» обсудят, как строить в Венгрии диктатуру

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречаются друг с другом в Будапеште, сообщает Der Spiegel. И хотя официальным поводом для визита служит спорт, на самом деле два «врага ЕС» будут обсуждать экономику, а, возможно, и политическое утсройство, полагает немецкое издание.

Их объединяет любовь к спорту, пишет Der Spiegel. Глава Кремля Владимир Путин занимается хоккеем, восточными единоборствами, а также регулярно выезжает на активный отдых. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — большой фанат футбола. В своё время он даже хотел заняться им профессионально, отмечает издание.



И вот уже второй раз в этом году два этих политика, «врага ЕС», встречаются друг с другом. Официально этот визит состоится под спортивным предлогом. Путин как почётный президент Международной федерации дзюдо примет участие в церемонии открытия мирового чемпионата по этому виду боевого искусства в Будапеште.



В Венгрии глава Кремля — желанный гость, продолжает издание. Ещё в феврале 2015 года Венгрия стала первой страной — членом НАТО, которая после «аннексии Крыма» пригласила к себе российского президента. Путин этого не забыл и через год пригласил Орбана к себе в Москву.



Оба политика собираются провести деловые переговоры, рассказывает Der Spiegel. К тому же университет венгерского города Дебрецен намерен присвоить президенту России Владимиру Путину титул почётного гражданина. Так, радушный приём главе Кремля оказывают редко, отмечает автор, ведь после начала военной операции в Сирии он попал в международную изоляцию.



Встреча пройдёт при соблюдении строжайших мер безопасности, продолжает издание. С позднего утра до вечера некоторые районы Будапешта будут перекрыты для транспорта. Путин приедет в сопровождении министров. Они обсудят с представителями венгерских властей общие экономические проекты. Речь, видимо, пойдёт о цене на российский газ, а также о расширении атомной электростанции «Пакш», в которое Россия собирается вложить €10 млрд, полагают наблюдатели. «Проект российского концерна «Росатом», по-видимому, так важен Путину, что он лично его курирует», — отмечает автор статьи.



Впрочем, детали встречи мы вряд ли узнаем, рассуждает немецкий журналист, ведь она проходит в закрытом режиме: в программе даже не запланирована совместная конференция Путина и Орбана. Обоих политиков больше волнует символизм этого визита. Таким образом они повышают свою значимость, считает Штефан Майстер, эксперт по России из Немецкого общества внешней политики. «Орбан раскалывает ЕС — вот что Путина в нём привлекает», — добавил специалист.



«Венгрия — важнейший партнёр России в дестабилизации Европейского союза», — утверждает венгерский политолог и директор будапештского Института политического капитала Петер Креко. По его словам, Россия использует Венгрию «как своего рода таран против антироссийских санкций ЕС». И хотя до сих пор Орбан не осмеливался голосовать против санкций, он не раз демонстративно и настойчиво призывал к их отмене. В Москве это замечают и благодарят сделками, которые в то же время усиливают влияние России в Венгрии.



Также Орбан и Путин похожи в политическом плане, отмечает автор. Они оба предпочитают решать дела по-старинке — с помощью рукопожатия. Оба перестроили свои страны в антидемократическом ключе, придерживаются авторитарного и популистского стиля управления, а также испытывают глубокую неприязнь к Европейском союзу и его основным ценностям. При этом для Орбана Путин служит своего рода примером для подражания, считает издание. К тому же оба политика предпочитают договариваться за закрытыми дверями, поэтому экономические сделки России и Венгрии абсолютно непрозрачны.



Оппозиционные политики в Венгрии жёстко раскритиковали визит Путина в страну, добавляет автор. Некоторые из них утверждают, что глава Кремля приедет в Венгрию как «ведущий агента Орбана офицер» и будет учить его строить диктатуру.