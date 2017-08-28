American Thinker: «ядерная кнопка» обязательно попадёт в руки к «психу»

Нынешний «корейский кризис» США — лишь очередное проявление извечного конфликта между разумными и глупыми людьми, который и раньше проявлялся в международной политике. Такие конфликты разрешаются только грубой силой, а всегда есть опасность, что «ядерная кнопка» попадёт в руки к «психу», пишет на страницах American Thinker бывший преподаватель колледжа Армандо Симон.

У разумных и рациональных людей есть одна проблема: они «тушуются» в конфликтах с глупыми, агрессивными, нерациональными или упрямыми людьми, поскольку пытаются урезонить их, понять их мотивацию или убедить их в том, что они поступают неразумно, но не получают никакого результата, пишет в своей статье для American Thinker бывший преподаватель и автор книги «Кубинец из Канзаса» Армандо Симон. Как отмечает Симон, ирония заключается в том, что в подобных условиях в конечном счёте побеждает как раз агрессивный, глупый, упрямый и нерациональный человек, — а следовательно, «попытка понять то, в чём смысла нет», со стороны разумного человека заранее обречена на провал.



По мнению Симона, эта максима ярко проявлялась в международной политике в ходе обеих войн в Ираке. Во время первой из них Саддам Хусейн не стал подчиняться требованиям сформированной президентом США Джорджем Бушем — старшим коалиции и уходить из оккупированного им Кувейта, а его оппоненты были сбиты с толку, силясь понять, о чём же думает иракский диктатор и на что он надеется. В итоге установленный ему крайний срок подошёл, и его армию «смяли как виноградину», а сам он едва сумел тогда выжить, напоминает автор. Перед второй войной Саддаму пришлось столкнуться с таким же «до глупости упрямым оппонентом, которому не терпелось повоевать». Прояви лидер Ирака рациональность, он бы сделал всё возможное, чтобы избежать конфликта. Тем не менее Хусейн, будучи окружён «лизоблюдами, которые либо были из того же теста, что и он, либо боялись его реакции, если ему изложить факты», остался непреклонен и потерял страну, пишет Симон. В итоге единственный пусть и противный, но эффективный способ остановить глупого, нерационального и агрессивного человека — это грубая сила, и это работает как на международной арене, так и в межличностных отношениях, констатирует он.



Как полагает автор, сегодня аналогичная ситуация сложилась с Северной Кореей: вновь «диктатор, окружённый своими собственными лизоблюдами, которые либо фанатичны, либо боятся его, играет с ядерным огнём и игнорирует страшные угрозы со стороны ещё одного американского президента» — а в США разного рода аналитики и эксперты пытаются трактовать действия и заявления Пхеньяна с американской же точки зрения. Несмотря на «тщетность» подобных поползновений, автор предлагает им «в качестве подспорья» собственную трактовку северокорейской проблемы. «На протяжении десятилетий династия Ким сбивала южнокорейские гражданские самолёты, топила южнокорейские суда, убивала южнокорейских политиков, захватила корабль ВМС США, подделывала валюты разных стан (включая и американскую), похищала граждан различных государств (Иордании, Японии, Южной Кореи и т.д.), торговала наркотиками и убивала американских солдат топорами в демилитаризованной зоне без каких-либо серьёзных последствий для себя, — пишет он. — И опять же принимались резолюции ООН, осуждавшие эти действия, и высказывались предупреждения о последствиях, которые озвучивали президенты США Джонсон, Никсон, Форд, Картер, Рейган, Буш-старший, Клинтон, Буш-младший, Обама, Трамп. Следующий!» «Выводы делайте сами», — подытоживает свою мысль Симон.



Между тем, чтобы немного «понервировать» читателей, Симон предлагает им переключиться на другой временной период — холодную войну. Тогда обе сверхдержавы, обладавшие огромным количеством ядерного оружия, постепенно пришли к принципу «взаимного гарантированного уничтожения», согласно которому при развязывании ядерного конфликта одной стороной вторая автоматически нанесёт массированный ответный удар, и в конечном счёте они обе будут уничтожены, напоминает автор. Очевидно, любой рациональный лидер, памятуя об этом, не стал бы начинать конфликт, пишет он. «Но что, если в стране, обладающей ядерным оружием, придёт к власти некий диктатор, который является по медицинским показаниям психом и окружил себя прислужниками-единомышленниками (какой-нибудь Муаммар Каддафи, к примеру)? — вопрошает Симон. — Что, если он будет религиозным фанатиком, искренне верящим, что, если он начнёт ядерный джихад и убьёт миллионы людей в Европе или Северной Америке, а Запад ответит и уничтожит его страну и его самого, он станет мучеником и получит в загробном мире награду от Аллаха в виде сорока дев, которых он сможет насиловать?»



Хотя это может показаться кому-то абсурдным, примеры подобного в истории есть: например, оба «кубинских психа и убийцы», Фидель Кастро и Че Гевара, настолько «упрямо и слепо ненавидели Америку», что призывали советского лидера Никиту Хрущёва начать третью мировую, несмотря на то что она закончилась бы уничтожением Кубы и России, утверждает автор. Тогда мир действительно стоял на пороге ядерной войны и чудом её избежал — и если это учесть, то можно прийти к выводу, что ядерная война, развязанная стараниями «какого-нибудь психованного придурка», — лишь вопрос времени, в заключение пишет он.