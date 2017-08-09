Hürriyet Daily News: Турция пригрозила ответить на «помидорные санкции»
Турции, возможно, придётся ответить на запрет России на импорт помидоров и других продуктов, приводит Hürriyet Daily News слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.
Турции, возможно, придётся ответить на запрет России на импорт помидоров и других продуктов, приводит Hürriyet Daily News слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.
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