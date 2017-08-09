Hürriyet Daily News Оригинал

Hürriyet Daily News: Турция пригрозила ответить на «помидорные санкции»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Турция может принять меры в ответ на продуктовое эмбарго России, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи. Как отмечает издание, консультации по этому вопросу будут идти в течение лета.
Hürriyet Daily News: Турция пригрозила ответить на «помидорные санкции»
Reuters

Турции, возможно, придётся ответить на запрет России на импорт помидоров и других продуктов, приводит Hürriyet Daily News слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Во время своего выступления в Анкаре министр отметил, что вопрос экспорта турецких помидоров, а также некоторых других овощей остаётся нерешённым.
 
«Возможно, мы будем вынуждены принять ответные меры», — заявил Зейбекчи.
 
Россия ввела эмбарго на поставки турецких помидоров после того, как в 2015 году Турция сбила российский самолёт возле сирийской границы. С тех пор отношения между Москвой и Анкарой в основном пришли в норму. Тем не менее запрет на поставки данных продуктов всё ещё остаётся в силе, напоминает издание.
 
Второго июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о снятии запрета на поставки сельскохозяйственной продукции, а также разрешил турецким строительным фирмам работать в России.
 
На данный момент в силе остаются лишь два ограничения: на безвизовый въезд турецких граждан на территорию России и на поставки помидоров. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, консультации по поводу сезонных поставок турецких помидоров будут идти в течение лета.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
теги
импорт Россия санкции торговля Турция
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров