Hürriyet Daily News: Турция пригрозила ответить на «помидорные санкции»

Турция может принять меры в ответ на продуктовое эмбарго России, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи. Как отмечает издание, консультации по этому вопросу будут идти в течение лета.

Турции, возможно, придётся ответить на запрет России на импорт помидоров и других продуктов, приводит Hürriyet Daily News слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Во время своего выступления в Анкаре министр отметил, что вопрос экспорта турецких помидоров, а также некоторых других овощей остаётся нерешённым.

«Возможно, мы будем вынуждены принять ответные меры», — заявил Зейбекчи.

Россия ввела эмбарго на поставки турецких помидоров после того, как в 2015 году Турция сбила российский самолёт возле сирийской границы. С тех пор отношения между Москвой и Анкарой в основном пришли в норму. Тем не менее запрет на поставки данных продуктов всё ещё остаётся в силе, напоминает издание.

Второго июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о снятии запрета на поставки сельскохозяйственной продукции, а также разрешил турецким строительным фирмам работать в России.

На данный момент в силе остаются лишь два ограничения: на безвизовый въезд турецких граждан на территорию России и на поставки помидоров. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, консультации по поводу сезонных поставок турецких помидоров будут идти в течение лета.