WSJ: в США созвали большое жюри для расследования «российского вмешательства»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер сформировал большое жюри в рамках расследования «российского вмешательства» в американские выборы, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, созыв такого органа, обладающего крайне серьёзными полномочиями, говорит о том, что «российское дело» вступает в новую фазу.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер сформировал большое жюри в рамках расследования «российского вмешательства» в американские выборы в прошлом году. Такой шаг со стороны Мюллера говорит о том, что расследование активизируется и вступает в новую фазу, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Созыв большого жюри, которое начало свою работу несколько недель назад, показывает, что расследование продлится ещё как минимум несколько месяцев. Помимо «российского вмешательства», Мюллер расследует предполагаемое сотрудничество членов избирательной кампании Трампа с Москвой, напоминает газета.

Специальный советник президента Тай Кобб заявил, что был не в курсе, что Роберт Мюллер сформировал большое жюри. «Дела, которыми занимается большое жюри, обычно держатся в секрете, — отметил Кобб. — Белый дом в полной мере готов сотрудничать с Мюллером».

Большое жюри располагает полномочиями рассматривать документы, заслушивать показания свидетелей под присягой, а также, в случае если присяжные решат, что улик достаточно, предъявлять обвинения различным фигурантам дела, отмечает The Wall Street Journal.

По мнению федерального прокурора Томаса Зино, формирование большого жюри подтверждает то, что «идёт очень активное расследование».

«Это, однако, не значит, что он (Мюллер. — ИноТВ) собирается выдвигать обвинения, — оговорился Зино. — Но это показатель того, что он настроен очень серьёзно. Он бы на это не пошёл, если бы расследование закруглялось».