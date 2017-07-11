NBC: Трамп-младший не дождался компромата на Клинтон от «адвоката Кремля»

Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая попала в центр скандала, связанного с предполагаемыми попытками Дональда Трампа — младшего добыть компромат на Хиллари Клинтон, заявила в интервью NBC, что она не располагала информацией подобного рода и никак не связана с «кампанией российского правительства» по продвижению Трампа-старшего в президенты. По её словам, она всего лишь лоббировала снятие санкций, наложенных на некоторых граждан России.

Этим утром мы впервые услышали комментарий связанного с Кремлём адвоката, который встречался с Дональдом Трампом — младшим в прошлом году. С нами на прямой линии из Москвы международный корреспондент NBC News Кир Симмонс. Кир, этим утром вы разговаривали с Натальей Весельницкой. Что она рассказала?

КИР СИММОНС, международный корреспондент NBC News: Да, Мика, мы только что закончили интервью с Натальей Весельницкой. И она рассказала захватывающую историю о том, как ей позвонил незнакомый человек, который попросил её приехать в Trump Tower на встречу с членами избирательной кампании Трампа. По её словам, им была нужна информация, особенно финансового плана, о предвыборной кампании Клинтон, которой, как она говорит, у неё не было.

Эта женщина — Наталья Весельницкая — оказалась в эпицентре бури, разразившейся из-за её встречи с сыном Дональда Трампа в июне 2016 года.

НАТАЛЬЯ ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ, российский адвокат: Проснувшись поутру, я вдруг обнаружила, что оказалась в центре внимания всех ведущих СМИ.

Девятого июня, спустя две недели после того, как Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты, его сын, Дональд Трамп — младший вместе с Джаредом Кушнером и бывшим председателем избирательной кампании Полом Манафортом встретился с российским адвокатом.

В июне вы встречались с Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом. Какая была цель этой встречи?

НАТАЛЬЯ ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ: Ну, во-первых, давайте начнём с того, что я не знала, кто ещё будет на этой встрече. Всё, что я знала, так это то, что Дональд Трамп — младший хотел этой встречи. Я узнала лишь молодого человека, который присутствовал на этой встрече где-то первые 7-10 минут. Затем он встал и вышел из зала. Это, видимо, был господин Кушнер, и он, кстати, так и не вернулся. А человек, который постоянно сидел в телефоне, что-то читал, занимался своими делами и практически не принимал участия в разговоре, — это был Пол Манафорт.

Похоже, они думали, что получат какую-то информацию, которая у вас была, о национальном комитете Демократической партии. Почему они так подумали?

НАТАЛЬЯ ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ: У них могла появиться такая идея, возможно, потому, что это их сильно интересовало.

Этим утром она опровергла утверждения о том, что связана с кампанией российского правительства по продвижению кандидатуры Трампа на пост президента.

Вы когда-нибудь работали на российское правительство? У вас есть связи с российским правительством?

НАТАЛЬЯ ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ: Нет.

КИР СИММОНС: Всё, чем она занималась, по её словам, это лоббирование снятия санкций, наложенных США на граждан России. Она считает, что они несправедливы. Это было долгое интервью, Мика, и мы всё ещё работаем над ним. В течение дня у нас будет больше информации.

Хорошо. С нами был корреспондент NBC Кир Симмонс. Спасибо большое, с нетерпением ждём деталей этого дела.

Дата выхода в эфир 11 июля 2017 года.