Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что Россия избавилась от нефтяной зависимости, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Политика Министерства финансов России по ограничению государственных расходов и повышению эффективности налоговой системы приносит в бюджет большие доходы. Как отмечает автор, Россия — «это что-то гораздо большее, чем обычная бензоколонка», какой её считает американский сенатор-русофоб Джон Маккейн.

Три года назад американский сенатор-русофоб Джон Маккейн оскорбил Россию, назвав её «бензоколонкой, которая притворяется страной». Его высказывания были по крайней мере отчасти справедливы, считает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Россия — это страна с сырьевой экономикой; нефть и газ составляют доминирующую часть бюджета страны. Последние десять лет Россия пыталась перестать зависеть от нефти. Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что Россия наконец-то добилась этого. «Поэтому извините, сенатор. Россия — это что-то гораздо большее, чем обычная бензоколонка», — пишет Рапоза.

По мнению аналитиков Goldman Sachs во главе с Гейдаром Мамедовым, российская экономика стремительно становится «самодостаточной и менее зависимой от цен на нефть».

Стремление Министерства финансов России ограничить государственные расходы и повысить эффективность налоговой системы приносит в бюджет более высокие доходы не от нефти. Это предназначено для снижения зависимости государства от цен на нефть, отмечает автор Forbes.

В 2014 году России пришлось сократить бюджет, когда она оценила нефть в $80, а её настоящая цена была $60. То же самое пришлось сделать и в 2015 году. Урезания бюджета повлияли на расходы на оборону, а также сказались на более бедных частях России, которые всё ещё приходят в себя после распада СССР и череды рецессий.

Как пишет американское издание, доходы бюджета России в первом квартале выросли на 30% в годовом исчислении, «так что эта страна не сломается». Доходы от нефти и газа выросли на 53%, а доходы, не связанные с энергоресурсами, выросли на 15% в годовом исчислении. Стоит отметить динамику доходов, не связанных с энергоресурсами, которые растут благодаря внутреннему спросу и борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Последние данные показывают, что Россия «медленно поднимается на ноги». По мнению аналитиков Goldman Sachs, растущая конкурентоспособность отечественных товаров и услуг стимулирует экономический рост, сообщает Forbes.