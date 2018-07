Fox: показания Коми раскрыли «самую масштабную ложь» СМИ о Трампе и России

Американская пресса знала, что расследование дела о «заговоре» с Россией никогда не велось в отношении Дональда Трампа, однако журналисты приложили все силы, чтобы очернить непосредственно президента, утверждает Fox News. Показания бывшего главы ФБР Джеймса Коми в очередной раз проливают свет на «охоту на ведьм», которая дорого обходится американским налогоплательщикам, отмечают эксперты телеканала.

Ари, давайте продолжим тему СМИ. Это важный момент, ведь вы имели дело с этими людьми (журналистами. — RT). Возможно, эта теория заговора (о связях Трампа с Россией. — RT) — самая масштабная ложь СМИ, если не считать разоблачения их сотрудничества с Клинтон во время предвыборной кампании. И это не смешно.



АРИ ФЛЕЙШЕР, бывший пресс-секретарь Белого дома: С точки зрения СМИ, один из самых значительных фактов, о котором стало сегодня известно, — это, конечно, то, о чём говорили неоднократно, — Дональд Трамп никогда не был фигурантом этого расследования, а также то, что многим на Капитолийском холме было об этом известно.



И я скажу вам, Шон, многие на Капитолийском холме пытались донести это до прессы, но она намеренно и открыто этого не замечала, потому что ведущим СМИ невыгодно, чтобы эта история всплыла. То есть вектор и динамика всех сюжетов должны иметь антитрамповскую направленность. Именно поэтому американцы так сильно разочаровались в прессе. Она необъективна.



Ещё раз, как вы сказали? Обманывали «намеренно» и…?



АРИ ФЛЕЙШЕР: Я сказал, что вектор и динамика освещения всех событий имеет антитрамповскую направленность. Такая у них линия, и поэтому они не стали сообщать в газетах и на новостных сайтах о том, что в отношении Трампа расследование не велось, хотя я готов поспорить, что каждый журналист, плотно занимавшийся этим вопросом, об этом знал.



Если вы говорите, что об этом знало так много людей, знали многие надёжные источники и они это не опубликовали, то это уже не просто кризис СМИ. Это пропаганда, дезинформация. Забудем о Коми, здесь есть другая огромная проблема… Вам нравится это имя, не так ли? Но сейчас слово Джею.



ДЖЕЙ СЕКУЛОВ, глава Американского центра закона и справедливости (ACLJ): Ну в первую очередь это был провал для Джеймса Коми. Понимаете, ведь именно этот человек заявил, будто бывший генпрокурор США Лоретта Линч сказала ему: «Не называйте это «расследованием», называйте «вопросом»*. И что же он сделал? Стал называть это «вопросом» и открыто заявил о своём решении не выдвигать против неё (Хиллари Клинтон. — RT) обвинения, чем, можно сказать, и защитил её. Для президента он такого не сделал. Как отлично отметил Марко Рубио, об этой информации он не распространялся.



Просто посмотрите, какой тут сговор. Ведь говорят же, что тут сговор. Причём против президента никаких доказательств нет. Так в чём же тогда заключается настоящий сговор? А в том, что Джеймс Коми сверяет свои показания со специальным прокурором, который вроде как должен всё это расследовать. Что в этой ситуации кажется странным? Не кажется ли странным, что такой сговор существует? Не кажется ли странным, что директор ФБР передал свои рабочие конспекты, казалось бы, конфиденциальной беседы с президентом Соединённых Штатов коллеге, приятелю из юридической школы Колумбийского университета, который, в свою очередь, слил их The New York Times. И мы должны сказать: «Да нормально, нас устраивают действия директора ФБР»?



И кстати, он заявил, что сделал это в ответ на твит президента. Но только содержимое этих записей попало в руки The New York Times за день до этого. Так что если посмотреть на последовательность событий, то много несостыковок.



Это что — попытка отомстить, Джей?



ДЖЕЙ СЕКУЛОВ: Именно попытка отомстить, и она полностью провалилась. Сегодня все понимают, что никто не пытался воспрепятствовать правосудию. Все понимают, что не было никакого сговора. Все понимают, что это «охота на ведьм». И все должны понимать, что это выливается налогоплательщикам в копеечку. А у нас тут Северная Корея, как я уже говорил, и все остальные проблемы.



Дата выхода в эфир 08 июня 2017 года.



* Речь идёт о так и не начавшемся расследовании в отношении Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря в нарушение правительственных норм использовала личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки по электронной почте (прим. RT).