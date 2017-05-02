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Euronews: эксперты проверят, почему растрясло пассажиров «Аэрофлота» в Бангкоке
Власти Москвы приняли решение начать проверку в отношении компании «Аэрофлот», чтобы выяснить причины инцидента на борту самолёта, направлявшегося в Бангкок, сообщает Euronews. По предварительным оценкам, незадолго до посадки лайнер внезапно попал в зону «турбулентности ясного неба». Экипаж не смог предупредить пассажиров об опасности, в результате более двух десятков человек получили травмы разной степени тяжести.
Московские власти проведут проверку в связи с инцидентом в самолёте «Аэрофлота», летевшем рейсом Москва — Бангкок. Незадолго до посадки лайнер попал в зону турбулентности, в результате которой непристёгнутые пассажиры были выброшены в проход и получили травмы, в том числе и тяжёлые.
Пострадали свыше 25 человек. Эксперты сообщают, что речь идёт о так называемой «турбулентности ясного неба», которая возникает внезапно, не прогнозируется приборами и не позволяет экипажу проинформировать находящихся на борту об опасности.
 
Дата выхода в эфир 01 мая 2017 года.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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