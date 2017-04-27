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Президент Эстонии: события «бронзовой ночи» в стране никогда не повторятся
Массовые протесты и беспорядки, которыми сопровождался перенос Бронзового солдата из центра Таллина на Военное кладбище в апреле 2007, больше никогда не повторятся, пообещала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По её мнению, драматические события «бронзовой ночи» произошли не случайно: это был «спровоцированный извне кризис в сфере охраны правопорядка, который долго готовился», подчеркнула Кальюлайд.
Президент Эстонии: события «бронзовой ночи» в стране никогда не повторятся
Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила уверенность, что события, подобные «бронзовой ночи», в стране больше никогда не повторятся. «Таких событий в Эстонии, очевидно, больше не произойдёт. Это был спровоцированный извне кризис в сфере охраны правопорядка, который долго готовился. Уверена, что это всё произошло не просто так», — заявила Кальюлайд в интервью службе информации «Радио 4» в среду, 26 апреля.

Президент добавила, что спровоцировавшие кризис люди, по всей вероятности, не организовывали протестные акции на Тынисмяги, отметив, что организаторы последних были оправданы судом. «Очевидно, что эстонский народ сумел очень быстро преодолеть этот кризис. Беспорядки быстро закончились, поскольку нашему обществу не свойственно организовывать акции протеста, которые приносят городу серьёзный материальный ущерб», — подчеркнула Кальюлайд.
 
Она также отметила, что проведение подобных акций в целом чуждо Эстонии, вне зависимости от национальности людей.
 
«Бронзовыми ночами» стали называть беспорядки 26-27 апреля 2007 года, возникшие в ходе переноса памятника «Бронзовый солдат» с Тынисмяги на Военное кладбище в Таллине.
 
Дата публикации 26 апреля 2017 года.

 

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ERR Эстония Европа
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