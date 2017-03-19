NI: в своей охоте на ведьм Маккейн переплюнул даже сенатора Маккарти

Сенатор Джон Маккейн создал опасный прецедент, обвинив на голосовании по вступлению Черногории в НАТО не согласного с ним коллегу в работе на Владимира Путина. В своей охоте на ведьм Маккейн даже превзошёл сенатора Джозефа Маккарти, полагает автор статьи в The National Interest.
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На этой неделе сенатор Джон Маккейн создал опасный прецедент, сообщает The National Interest. На прошедшем в среду голосовании по вступлению Черногории в НАТО сенатор призвал коллег к единогласной поддержке кандидата в альянс и заявил, что каждый, кто выступает против этой инициативы, «достигает целей Владимира Путина». Против выступил сенатор Рэнд Пол и сразу же покинул помещение для заседаний сената. В свою очередь Маккейн назвал своего коллегу иностранным агентом.
«Единственный вывод, который можно сделать из его ухода, — что у него нет аргументов. Он не может оправдать своё нежелание одобрить вступление в НАТО этой маленькой страны, которой угрожает Россия. Поэтому повторюсь: этот сенатор из Кентукки работает на Владимира Путина», — заявил Маккейн.
На самом деле это не так, утверждает автор статьи в The National Interest. Рэнд Пол, по его мнению, — патриот, который работает на благо граждан Америки, и Маккейну это должно быть известно. Даже в самый разгар охоты на ведьм, в 50-е годы прошлого века, сенатор Джозеф Маккарти никогда не обвинял своих коллег в работе на Москву, и сенатор Маккейн превзошёл его.
Впрочем, дискредитировать своего оппонента, намекая на его связи с Владимиром Путиным, — модный тренд сезона, иронизирует автор. В случае с президентом Трампом, утверждает автор, большинство СМИ перешло сразу к обвинению, пропустив стадию сбора доказательств. Что касается Рэнда Пола, то налицо ситуация, когда принципиальные идеологические разногласия выставляются одной из сторон конфликта антипатриотичными и даже изменническими. Это напомнило автору критиков войны в Ираке, которых называли «полезными идиотами для Саддама Хуссейна», только теперь место иракского диктатора занимает Владимир Путин.
Впрочем, здесь ставки куда выше, подчёркивает автор. Россия — крупная региональная держава, на которую США и Европе стоить смотреть реалистично, учитывая её стратегические интересы. Россия — не Советский Союз, и морализаторство, уместное в борьбе с коммунистической идеологией, сейчас работает не настолько эффективно, чтобы поменять представление другой страны о своих собственных интересах. Маккейн выходит за рамки риторики холодной войны, не только оскорбляя своего коллегу, но и нереалистично подходя к расширению НАТО. В годы холодной войны Штаты выбирали себе в союзники только тех, кого могли защитить, но сегодня сенатор явно не использует этот подход.
«Низведение внешней политики страны к карикатурам и хвалебным заявлениям привело к катастрофе на Ближнем Востоке, как признали многие бывшие энтузиасты войны в Ираке. Снисходить до мелочности, проявлять паранойю и прибегать к намеренным оскорблениям в нашей политике по отношению к России, — означает рисковать испортить всё ещё больше», — подводит итог автор статьи.
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