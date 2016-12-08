Guardian: Западу нужно минимизировать ущерб от России и Китая

Западным демократиям не стоит потакать сближению Москвы с Пекином, пишет обозреватель The Guardian Йен Бонд. На его взгляд, политика обеих стран может привести к усилению нестабильности в мире. Поэтому США необходимо найти точки соприкосновения с обеими странами, но уделять больше внимание не растущему влиянию Китая, а «подрывному поведению» России.

Россию и Китай часто ставят в один ряд, говоря об основных соперниках Запада. Страны сблизились после того, как отношения Москвы с США и ЕС испортились из-за «аннексии» Крыма, пишет обозреватель The Guardian Йен Бонд.

Однако, на его взгляд, западные демократии совершат ошибку, если продолжат политику, которая приведет к укреплению связей между двумя государствами, преследующими противоположные цели. «Китай – это набирающая силу держава, извлекающая выгоду из существующего международного порядка; Россия – находящаяся в упадке держава, которая надеется нажиться на разрушении этого миропорядка», – поясняет автор статьи.

Поэтому Запад должен «минимизировать ущерб, который способна нанести Москва, особенно Европе». При этом США и ЕС должны продолжать работать с Россией там, где такая необходимость возникает. Однако любое предложение администрации Трампа о «великом торге», в результате которого Восточная Европа окажется в сфере российского влияния, будет «чрезвычайно дестабилизирующим», подчеркивает Бонд.

Одновременно Западу нужно добиваться повышения экономической и политической взаимосвязи с Китаем, дабы избежать возможного конфликта. «Карательный подход» в вопросах торговли только обострит отношения США с Пекином.

Хотя в политической концепции Вашингтона Поднебесная часто фигурирует в качестве угрозы, трудно игнорировать тот факт, что с ней можно договориться. За последние десять лет Пекин показал свою готовность выступать «ответственным игроком», участвовал в миротворческих миссиях ООН или нивелировал последствия кризиса 2008 – 2009 годов.

Западу необходимо позволить Китаю занять положенное место в мировом управлении, которое отвечает его растущему экономическому влиянию. Это может означать неудобный компромисс по вопросу о спорных территориях в Южно-Китайском море.

В 1970-х, социалистический блок и Запад искали способ разрядить отношения на Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Возможно, полагает Бонд, пришло время создать его современный аналог для стран Азии и Тихоокеанского региона. Новая организация, включающая Россию, Китай и США, может сосредоточиться на важных для всех стран вопросах экономики и безопасности.

«Запад не может предотвратить усиление Китая и ослабление России, но он может попытаться обойтись с обеими странами так, чтобы свести международную нестабильность к минимуму. В настоящий момент западным лидерам важнее влиять на подрывное поведение России, чем стараться сдержать растущую силу Китая», – заключает Йен Бонд.

Фото: Reuters