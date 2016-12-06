CNN: В Сирии Россия и Запад скорее ведут дипломатические бои, чем ищут выход
Россия заявила, что на этой неделе начнет переговоры с США о выводе повстанческих войск из Алеппо. С более подробной информацией к нам присоединяется корреспондент и бывшая глава бюро CNN в Москве Джилл Догерти.
Давайте поговорим о том, к чему эти переговоры могут привести. Ведь ситуация с ними довольно запутана, не так ли? С одной стороны, Россия выступает против этого перемирия, которое позволило бы доставить медикаменты и еду тем, кто ждет эвакуации. Впрочем, мы видели, что русские и так уже это делают. Ими, конечно же, движет стремление заручиться поддержкой сирийского народа. Тем не менее эти переговоры, которые должны состояться между Россией и США… Чем они, скорее всего, закончатся?
ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, бывшая глава бюро CNN в Москве: Понимаете, Розмари, ситуация, действительно, запутанная. И одна из причин тому… Отчасти цель может быть одной и той же – помочь людям. Ее осуществление, однако, осложняется военным и политическим курсами.
Стоит лишь взглянуть на то, что произошло в Организации Объединенных Наций. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции о семидневном прекращении огня [в Алеппо]. Зачем им это нужно? Русские утверждают, что если дать повстанцам семь дней, то это позволит им перевооружиться, перегруппироваться и вновь начать боевые действия.
Русские говорят, давайте продолжим переговоры. Более того, переговоры уже ведутся между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Русские продолжают настаивать, что они близки к заключению своего рода сделки, которая позволит вытеснить повстанцев из региона и наладить поставки гуманитарной помощи.
А США в свою очередь заявляют, что, вообще-то, эти переговоры никуда не ведут и что Россия просто вводит в заблуждение Совет Безопасности и Соединенные Штаты. Таким образом, ситуация щекотлива и очень сложна. США заявляют, что это никуда не годится, нам нужно сделать что-то прямо сейчас и помочь.
То есть, Джилл, наступил ли конец Алеппо, каким его знает мир, и конец для умеренных повстанцев, которых поддерживают США? Сейчас мы свидетели этого?
ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Очень сложно понять, скажем, как эти повстанцы смогут продолжить воевать так, как они воевали, потому что ведь правительство продвигается вперед с российской поддержкой. У повстанцев действительно есть возможность покинуть [город], если они хотят. Но некоторые не уходят, потому что их могут убить.
И это подкрепляет российское послание о том, что они остаются там, потому что хотят там быть, хотят продолжить борьбу. Положение по-настоящему отчаянное. А кроме того, когда во время наземной операции снаряд попал в российский передвижной госпиталь, это разгневало Москву.
Если посмотреть российские выпуски новостей на эту тему, Москва заявляет, что это была хладнокровная атака. Они обвиняют Соединенные Штаты, Францию и Великобританию в том, что те выдали повстанцам место расположения [госпиталя]. Госдепартамент США это отрицает. Положение вещей таково: хотя обе стороны как будто бы ищут выход, между Россией и Западом идут напряженные дипломатические бои.
Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT.
Дата выхода в эфир 06 декабря 2016 года.