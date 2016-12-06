CNN: В Сирии Россия и Запад скорее ведут дипломатические бои, чем ищут выход

И Россия, и Запад утверждают, что их главная цель – помочь сирийскому народу, но положение дел осложняет военная стратегия и политика, рассказывает CNN. Россия утверждает, что переговоры между Джоном Керри и Сергеем Лавровым вскоре позволят заключить соглашение, а США заявляют, что они не ведут никуда. По мнению корреспондента CNN Джилл Догерти, стороны будто бы ищут выход для Сирии, но на деле «ведут дипломатические бои».

Россия заявила, что на этой неделе начнет переговоры с США о выводе повстанческих войск из Алеппо. С более подробной информацией к нам присоединяется корреспондент и бывшая глава бюро CNN в Москве Джилл Догерти.

Давайте поговорим о том, к чему эти переговоры могут привести. Ведь ситуация с ними довольно запутана, не так ли? С одной стороны, Россия выступает против этого перемирия, которое позволило бы доставить медикаменты и еду тем, кто ждет эвакуации. Впрочем, мы видели, что русские и так уже это делают. Ими, конечно же, движет стремление заручиться поддержкой сирийского народа. Тем не менее эти переговоры, которые должны состояться между Россией и США… Чем они, скорее всего, закончатся?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, бывшая глава бюро CNN в Москве: Понимаете, Розмари, ситуация, действительно, запутанная. И одна из причин тому… Отчасти цель может быть одной и той же – помочь людям. Ее осуществление, однако, осложняется военным и политическим курсами.

Стоит лишь взглянуть на то, что произошло в Организации Объединенных Наций. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции о семидневном прекращении огня [в Алеппо]. Зачем им это нужно? Русские утверждают, что если дать повстанцам семь дней, то это позволит им перевооружиться, перегруппироваться и вновь начать боевые действия.

Русские говорят, давайте продолжим переговоры. Более того, переговоры уже ведутся между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Русские продолжают настаивать, что они близки к заключению своего рода сделки, которая позволит вытеснить повстанцев из региона и наладить поставки гуманитарной помощи.

А США в свою очередь заявляют, что, вообще-то, эти переговоры никуда не ведут и что Россия просто вводит в заблуждение Совет Безопасности и Соединенные Штаты. Таким образом, ситуация щекотлива и очень сложна. США заявляют, что это никуда не годится, нам нужно сделать что-то прямо сейчас и помочь.

То есть, Джилл, наступил ли конец Алеппо, каким его знает мир, и конец для умеренных повстанцев, которых поддерживают США? Сейчас мы свидетели этого?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Очень сложно понять, скажем, как эти повстанцы смогут продолжить воевать так, как они воевали, потому что ведь правительство продвигается вперед с российской поддержкой. У повстанцев действительно есть возможность покинуть [город], если они хотят. Но некоторые не уходят, потому что их могут убить.

И это подкрепляет российское послание о том, что они остаются там, потому что хотят там быть, хотят продолжить борьбу. Положение по-настоящему отчаянное. А кроме того, когда во время наземной операции снаряд попал в российский передвижной госпиталь, это разгневало Москву.

Если посмотреть российские выпуски новостей на эту тему, Москва заявляет, что это была хладнокровная атака. Они обвиняют Соединенные Штаты, Францию и Великобританию в том, что те выдали повстанцам место расположения [госпиталя]. Госдепартамент США это отрицает. Положение вещей таково: хотя обе стороны как будто бы ищут выход, между Россией и Западом идут напряженные дипломатические бои.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2016 года.