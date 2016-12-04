CNN: Министр обороны США осудил Россию за «неуместные обиды»

Министр обороны США Эштон Картер осудил действия России на международной арене, сообщает CNN. По его словам, Москвой руководят «ложные амбиции и неуместные обиды». Глава Пентагона подчеркнул, что США не стремятся «враждовать с Россией», тем не менее по-прежнему готовы ей противостоять.

Министр обороны США Эштон Картер, который вскоре покинет свой пост, осудил внешнюю политику России. «Российской агрессией и провокациями, похоже, руководят ложные амбиции и неуместные обиды», – заявил он. По сообщению CNN, Картер отметил, что Россия нарушила соглашения по контролю над вооружениями и «бряцает ядерным оружием».

Кроме того, глава Пентагона высоко оценил деятельность альянсов НАТО и США в Тихом океане, добавив, что «НАТО критически относится к сохранению коллективной ответственности ввиду новых и обновленных угроз».

«Все что США делают, вместе с НАТО или самостоятельно, убедительно покажет, что мы продолжаем противостоять России и что мы готовы к длительным состязаниям», – подчеркнул министр обороны.

«Враждовать с Россией мы не стремимся. Но, будьте уверены, мы защитим своих союзников, принципы международного порядка и то ясное будущее, которое они нам предоставляют», – заявил Картер.

Фото: Reuters