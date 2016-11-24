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Daily Mail: Робот-танк защитит Калининградскую область от НАТО
Министерство обороны России продемонстрировало свое новейшее оружие для противостояния НАТО в Прибалтике – робот-танк «Платформа-М», сообщает Daily Mail. Дистанционно управляемая машина, оснащенная целым рядом инновационных функций, будет использоваться в первую очередь для защиты ракет С-400, размещенных в Калининградской области, пишет издание.
Daily Mail: Робот-танк защитит Калининградскую область от НАТО
Reuters

Россия продемонстрировала свое новейшее вооружение в «военной гонке» с НАТО – дистанционно управляемый робот-танк «Платформа-М», сообщает журналист Daily Mail Крис Саммерс. Как пишет автор, Министерство обороны России разместило в интернете видео с испытаниями танка в Калининградской области.

По данным журналиста, танк будет способен сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режиме и будет оснащен функцией электронно-оптической и радиолокационной разведки. Боевым модулем можно будет управлять, он сможет выполнять вспомогательные задачи и уничтожать цели в автоматических и полуавтоматических системах управления. Благодаря своему оснащению танк сможет выполнять боевые задачи в ночное время без маскировки.
 
«Платформа-М» будет использоваться для целей разведки, будет способна пускать дымовую завесу и защищать ракеты класса «земля – воздух» С-400, размещенные в Калининграде. Ранее в ходе демонстрации танка по российскому телевидению боевая машина случайно упала с песчаной дюны и «чуть не раздавила» репортера Алексея Егорова, резюмирует автор Daily Mail.

Фото: Reuters

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Daily Mail Великобритания Европа
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