Daily Mail: Робот-танк защитит Калининградскую область от НАТО

Министерство обороны России продемонстрировало свое новейшее оружие для противостояния НАТО в Прибалтике – робот-танк «Платформа-М», сообщает Daily Mail. Дистанционно управляемая машина, оснащенная целым рядом инновационных функций, будет использоваться в первую очередь для защиты ракет С-400, размещенных в Калининградской области, пишет издание.
Россия продемонстрировала свое новейшее вооружение в «военной гонке» с НАТО – дистанционно управляемый робот-танк «Платформа-М», сообщает журналист Daily Mail Крис Саммерс. Как пишет автор, Министерство обороны России разместило в интернете видео с испытаниями танка в Калининградской области.
По данным журналиста, танк будет способен сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режиме и будет оснащен функцией электронно-оптической и радиолокационной разведки. Боевым модулем можно будет управлять, он сможет выполнять вспомогательные задачи и уничтожать цели в автоматических и полуавтоматических системах управления. Благодаря своему оснащению танк сможет выполнять боевые задачи в ночное время без маскировки.
«Платформа-М» будет использоваться для целей разведки, будет способна пускать дымовую завесу и защищать ракеты класса «земля – воздух» С-400, размещенные в Калининграде. Ранее в ходе демонстрации танка по российскому телевидению боевая машина случайно упала с песчаной дюны и «чуть не раздавила» репортера Алексея Егорова, резюмирует автор Daily Mail.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что новые антироссийские санкции, вводимые американской стороной в связи с инцидентом в британском Солсбери, на втором этапе могут включать понижение уровня дипломатических отношений.
Адвокаты главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос комитета сената США по разведке, в котором его просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в выборы в Соединённых Штатах.
За шесть месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали населению 1,3 трлн рублей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.рф» и FrankRG.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил мнение, что одной из причин перехода экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в московский «Локомотив» стала возможность выступить в Лиге чемпионов.
Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.