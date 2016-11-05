CM: В Техас не пускают наблюдателей от России - США есть, что скрывать

Американский штат Техас не разрешил российским наблюдателям присутствовать при подсчете голосов на своих избирательных участках в день президентских выборов, сообщает Contra Magazin. В аналогичной просьбе российскому консульству отказали и власти Оклахомы с Луизианой. По-видимому, «американцам есть, что скрывать», полагает автор статьи Марко Майер.

В то время как в других странах наблюдателей допускают на выборы, в американском штате Техас это считается «преступлением класса "С"», пишет Contra Magazin. Потому что «людям без соответствующего разрешения» нельзя находиться на избирательном участке во время подсчета голосов, поясняет автор статьи Марко Майер.



По этой причине власти Техаса отказали российскому Генеральному консулу в Хьюстоне Александру Захарову в просьбе отправить в штат своих наблюдателей. Представители РФ хотели «изучить опыт США в организации избирательного процесса». Однако госсекретарь Техаса Карлос Каскос не поддержал эту идею.



«Мы несколько раз предлагали провести общее обсуждение процесса. Но вечером в день выборов людям и организациями без соответствующего разрешения нельзя находиться на избирательных участках», - заявила представитель кабинета госсекретаря Алисия Пирс.



В аналогичной просьбе российскому консульству отказали и власти Оклахомы с Луизианой, продолжает издание. «Возникает вопрос: может быть, американцам действительно есть, что скрывать, если учесть что они постоянно настаивают на отправке наблюдателей в другие страны, а в свою страну их не пускают. Особенно если обратить внимание на то обстоятельство, что до этого постоянно озвучивались вполне обоснованные обвинения в фальсификациях», - подчеркивает Майер в завершение своей статьи.





Комментарии читателей на сайте Contra Magazin:



Joseph681: Дорогие россияне, «демократизация» - это привилегия Запада с его «драгоценными ценностями»! Запомните это, пожалуйста!



Volker: Наблюдать в «Стране Господа» и свободных выборов – это наглость.



Danekbb: В этот раз, хоть и не предумышленно, но США открыто признали, что фальсифицируют результаты выборов. Делают это неумело, но им приходиться, ведь нужно сохранить превосходство. Спадает все больше масок.



Donner: Да уж, в стране, где на первом месте стоит «домократия», нельзя давать русским судить себя. На избирательной машине уже нажаты «правильные» кнопки. Если же это не поможет, то будут фальсифицировать, как во времена Буша-младшего.



Фото: Reuters