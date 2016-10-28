CNN: Под присмотром НАТО крошечная Литва готовится к российскому вторжению

На востоке Литвы, недалеко от российской границы проходят учения американских и литовских вооруженных сил, передает CNN. Как отмечает телеканал, Вильнюс обеспокоен «угрозой», исходящей от России, в частности от Калининградской области. Литовские власти даже выпустили для населения брошюру о том, как вести себя в случае вторжения.

Репортаж Ника Робертсона.



Американские военные на огневой подготовке с боевой стрельбой. В регионе, который, как опасаются некоторые, может стать следующей горячей точкой Европы. Песчаные равнины Литвы на восточном рубеже НАТО, всего в часе езды от российской границы.



НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический обозреватель CNN: Обучение здесь интенсивное, и для этого есть все основания. Никто не сомневается, что Россия может спровоцировать конфронтацию.



На совместных учениях, которые проходят поблизости, все делается для того, чтобы подтянуть до должного уровня литовских призывников.



ЭУГЕНИЮС ЛАСТАУСКАС, командир батальона вооруженных сил Латвии: Российские действия в Крыму и на востоке Украины свидетельствуют о том, что у России есть не только возможности повредить нам, но и, возможно, соответствующие намерения.



Литовское правительство так забеспокоилось, что резко повысило оборонные расходы и вновь ввело всеобщую воинскую повинность, отмененную восемь лет назад. От добровольцев не было отбоя.



ПРИЗЫВНИК: Когда я смотрю, как наши соседи перебрасывают более тяжелые вооружения и проводят большие учения у наших стен, мне в этом видится угроза.



Самая большая угроза исходит отсюда. Это граница Литвы с российской Калининградской областью. Сейчас из-за напряженных отношений ее пересекают гораздо реже.



НИК РОБЕРТСОН: Хотя по виду и не скажешь, для России Калининград – ключевой стратегический военный центр, важная база ВМФ и место базирования интегрированной ракетной системы для поражения целей на земле, на море и в воздухе, радиус действия которой охватывает немалую часть Европы. Но это анклав: Калининград изолирован от всей остальной России. С этим-то и связано беспокойство Литвы по поводу возможного следующего шага России.



Беспокойство настолько сильно, что правительство инструктирует граждан, что делать в случае вторжения.



Нам показали продвинутую версию новой инструкции – она далеко шагнула вперед по сравнению с шутливыми советами из предыдущих изданий.



НИК РОБЕРТСОН: Это сбор разведданных, выживание и организация сопротивления.



МУЖЧИНА: Да, именно так.



ЮОЗАС ОЛЕКАС, министр обороны Литвы: Мы делаем все, чтобы остановить войну перед нашей границей. Мы показываем, что любой агрессор, который вторгнется к нам, столкнется с сильным сопротивлением нашего общества, наших вооруженных сил…



Все больше помощи оказывает НАТО. Французская авиация – вместе с коллегами из других стран альянса – выполняет над Прибалтикой все больше вылетов на перехват, уделяя особое внимание российским границам, Калининграду и крошечной Литве. Эта поддержка крайне важна.



ЮОЗАС ОЛЕКАС: Президент Путин понимает только противодействие силе силой.



Бесспорно, песчаные равнины Литвы становятся свидетелями новой холодной войны в Европе.



Ник Робертсон, CNN, восток Литвы.



Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.



Дата выхода в эфир 28 октября 2016 года.