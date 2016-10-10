Press TV: Киргизский художник «пригвоздил» Путина и замахнулся на других лидеров

Художник из Киргизии необычным образом отметил день рождения российского президента, «написав» портрет Владимира Путина с помощью гвоздей и шерстяных ниток. Как сообщает телеканал Press TV, Азамат Джаналиев планирует лично вручить свой подарок российскому лидеру, а после заняться главами других стран.

Киргизский художник с помощью гвоздей и шерстяных ниток создал портрет Владимира Путина – к 64-летию российского президента. Азамат Джаналиев, проживающий в Санкт-Петербурге, нарисовал портрет Путина в детстве, используя гвозди и шерстяные нитки.

Азамат вдохновлялся техникой строительства домов, используемой в его родной стране, где рабочие обматывали проволокой вбитые гвозди, после чего начинали штукатурить.

Киргизский художник планирует путешествовать по миру и «писать» подобным образом портреты местных лидеров, после того как лично вручит подарок Владимиру Путину. Джаналиев ранее использовал этот метод для создания портретов различных политических фигур, таких как президент Киргизии и российский император.

Дата выхода в эфир 10 октября 2016 года.