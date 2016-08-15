Times: Крымский инцидент нужен Путину для борьбы с внутренней угрозой

Обострение напряженности между Россией и Украиной может быть вызвано внутренними проблемами России, считают журналисты Times. Они напоминают, что в России скоро выборы и, хотя их исход предсказуем, недовольство населения растет. Больше того, в этом же ключе Путин может заменить Дмитрия Медведева на Алексея Кудрина, предполагает издание.

«Неужели президент Путин планирует дальнейшие военные действия на Украине?» – так начинает свою редакционную статью британское издание Times. Речь идет об обвинениях, которые Москва предъявляет Киеву в подрывной деятельности в Крыму. Они дали Путину предлог высказать необычайно резкие угрозы в адрес Украины, а та в ответ стянула вооруженные силы к границе с Крымом.

Однако эти угрозы из уст Путина стали лишь очередным шагом в ряду сигналов, которые озадачили Запад. Так, сближение Москвы и Анкары издание называет попыткой предоставить Эрдогану альтернативу НАТО, отделить Турцию от союзников по борьбе с исламистами и сдерживанию потока мигрантов. Кроме того, авторы статьи напоминают о недавних обвинениях в адрес России в хакерской атаке на документы Демократической партии США, а также о допинговом скандале, в котором якобы замешаны российские спецслужбы.

«Хотя у России и были прецеденты агрессивных действий в тот момент, когда внимание всего мира отвлечено, новая война с Украиной объективно имеет мало смысла, учитывая, что Кремль все еще хочет избежать новых санкций и снять существующие». Поэтому более вероятным, по мнению издания, можно считать такое объяснение, что Путин создал внешний кризис, потому что он испытывает давление во внутренней политике.

Через месяц в России выборы, и, хотя вряд ли оппозиции удастся показать хоть какие-то результаты, недовольство растет. По словам авторов статьи, россияне стоически перенесли резкое снижение качества жизни, но они крайне недовольны уровнем коррупции, неограниченной властью приспешников президента и олимпийским скандалом.

Поэтому Путин предпринимает превентивные действия. Так, он сменил губернаторов, которых обвиняли в коррупции. А новая напряженность в отношениях с Украиной может быть представлена как попытка выстоять против внешних провокаций, что, например, позволит Путину отменить намеченные мирные переговоры и отказаться от уступок.

Кроме того, возможно, в Кремле идет борьба за власть, предполагает издание. Так, отстраняя от должности Сергея Иванова, Путин проводит рокировку, в результате которой место дискредитированного Дмитрия Медведева займет «талантливый бывший министр финансов Алексей Кудрин». Он известен своим мягким подходом, что власти и предлагают на фоне кризиса, предполагает Times.

Фото: Reuters