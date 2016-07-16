Hürriyet: Кремль призвал Анкару помнить про безопасность российских туристов

Москва выразила свою серьезную обеспокоенность попыткой военного переворота в Турции, сообщает Hürriyet Daily News. Российские власти пообещали в случае необходимости помочь своим гражданам с возвращением на родину и призвали Анкару не забывать про безопасность туристов.
Белый дом официально сообщил о телефонном разговоре президента Обамы и госсекретаря Керри, в ходе которого стороны согласились с тем, что Турции следует проявить сдержанность, избегать какого-либо насилия или кровопролития. Кроме того, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Джон Керри подчеркнул, что США «в полной мере поддерживают гражданское правительство Турции и демократические институты страны», сообщает Hürriyet Daily News.
Российские власти, в свою очередь, заявили о том, что крайне обеспокоены событиями в Турции. Кремль проинструктировал чиновников с целью помочь российским гражданам вернуться домой при малейшей возможности.
В ходе пресс-конференции пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент постоянно получает информацию о развитии ситуации в Турции, но «информация достаточно противоречивая, поэтому сейчас нет возможности исчерпывающе описать ситуацию».
По словам Пескова, Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации, чтобы Турция вернулась на путь стабильности и порядка. Москва также выразила надежду, что вне зависимости от развития событий в Турции, там обеспечат надежную безопасность россиян, передает Hürriyet Daily News.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что новые антироссийские санкции, вводимые американской стороной в связи с инцидентом в британском Солсбери, на втором этапе могут включать понижение уровня дипломатических отношений.
Адвокаты главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос комитета сената США по разведке, в котором его просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в выборы в Соединённых Штатах.
За шесть месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали населению 1,3 трлн рублей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.рф» и FrankRG.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил мнение, что одной из причин перехода экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в московский «Локомотив» стала возможность выступить в Лиге чемпионов.
Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.