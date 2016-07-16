Hürriyet: Кремль призвал Анкару помнить про безопасность российских туристов

Москва выразила свою серьезную обеспокоенность попыткой военного переворота в Турции, сообщает Hürriyet Daily News. Российские власти пообещали в случае необходимости помочь своим гражданам с возвращением на родину и призвали Анкару не забывать про безопасность туристов.

Белый дом официально сообщил о телефонном разговоре президента Обамы и госсекретаря Керри, в ходе которого стороны согласились с тем, что Турции следует проявить сдержанность, избегать какого-либо насилия или кровопролития. Кроме того, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Джон Керри подчеркнул, что США «в полной мере поддерживают гражданское правительство Турции и демократические институты страны», сообщает Hürriyet Daily News.

Российские власти, в свою очередь, заявили о том, что крайне обеспокоены событиями в Турции. Кремль проинструктировал чиновников с целью помочь российским гражданам вернуться домой при малейшей возможности.

В ходе пресс-конференции пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент постоянно получает информацию о развитии ситуации в Турции, но «информация достаточно противоречивая, поэтому сейчас нет возможности исчерпывающе описать ситуацию».

По словам Пескова, Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации, чтобы Турция вернулась на путь стабильности и порядка. Москва также выразила надежду, что вне зависимости от развития событий в Турции, там обеспечат надежную безопасность россиян, передает Hürriyet Daily News.



Фото: Reuters