Forbes: ЧМ-2018 обойдется иностранным фанатам в 5 раз дороже

5 июля ФИФА обнародовала цены на билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Согласно подсчетам журналиста Forbes Кеннета Рапозы, иностранным фанатам придется заплатить за билеты на матчи примерно в пять раз дороже, чем россиянам.

Несмотря на заявления в иностранных СМИ о том, что Россию нужно лишить права проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу, кажется, Россия все еще в игре, сообщает журналист Forbes Кеннет Рапоза. 5 июля ФИФА обнародовала цены на билеты на ЧМ-2018, и они поступят в продажу в ноябре.

По оценке Forbes, местным жителям достанутся лучшие билеты, в то время как иностранцам придется заплатить примерно в пять раз дороже. Минимальная цена билета для российского любителя футбола составит 1280 рублей, то есть около 20 долларов. Иностранцу же придется заплатить за тот же билет по меньшей мере 105 долларов.

Как утверждает Рапоза, билет на матч открытия чемпионата на московском стадионе «Лужники» обойдется как минимум в 220 или 550 долларов (для билетов 1-й категории). На финальный матч цена билета варьируется от 455 до 1 100 долларов, и со временем эти цены вырастут, предупреждает издание.

Иностранная пресса и различные группы неоднократно выступали против проведения ЧМ по футболу в России. Так, в прошлом году на сайте сhange.org была запущена петиция с целью убедить ФИФА в том, что Россия недостойна быть хозяйкой подобного мероприятия. Впрочем, авторы петиции не набрали требуемый миллион подписей, получив 84 383 подписи. В июне британская группа создала на том же сайте новую петицию, установив планку намного ниже – 25 000 подписей. На данный момент они почти набрали требуемое число (более 24 700).

По словам президента РФ Владимира Путина, в июне и июле 2018 года иностранные болельщики с билетами на ЧМ смогут въезжать в страну без визы. Само мероприятие будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Сочи.

Фото: Reuters