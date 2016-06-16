Le Figaro: Во Франции трое российских фанатов получили тюремные сроки

Трое россиян, задержанных во Франции по обвинению в участии в столкновениях после матча футбольных сборных России и Англии, приговорены к срокам от 1 до 2 лет лишения свободы без возможности досрочного освобождения. Кроме того, болельщикам на 2 года запретили въезд во Францию, передает Le Figaro.

Трое россиян, обвиняемых в драках, состоявшихся во французском Марселе после футбольного матча между сборными России и Англии, были приговорены к срокам от одного до двух лет тюрьмы, сообщает Le Figaro.

Помимо заключения без возможности досрочного освобождения, молодым людям в возрасте от 28 до 33 лет на два года запретили въезд на территорию страны.

Как отмечает издание, трое российских болельщиков были задержаны во вторник в автобусе вместе с еще 40 соотечественниками. 20 из них будут депортированы в ближайшее время, остальных отпустили.

Фото: Reuters