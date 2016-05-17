New York Times не увидела раскаяния в извинениях Мутко

Статья министра спорта Виталия Мутко – это «извинения без извинений», рассудила редакция New York Times. Мутко сказал, что ему стыдно, но сам при этом ни слова ни упомянул о роли государства в допинговой программе российского спорта. Так он не добьется снятия запрета на выступление для российских спортсменов, — наоборот, он показывает полное отсутствие раскаяния, утверждает газета.

В так называемом извинении российского министра спорта Виталия Мутко, пишет New York Times, одна фраза была правдивой: «Нельзя, чтобы чистые спортсмены страдали из-за поведения других». Именно поэтому Россия и была отстранена от соревнований Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, утверждает издание.

«Чистые» спортсмены не должны страдать из-за систематического жульничества россиян при государственной поддержке, но заявление Мутко не показывает даже признания этого факта, не говоря уж о раскаянии. Российский министр признает, что российская Федерация легкой атлетики, спортсмены и тренеры допустили серьезные ошибки и что «мы их стыдимся».

«Стыдимся кого? — негодует New York Times. — Спортсменов, которым регулярно скармливали анаболические стероиды те самые чиновники, которые должны были их защищать от улучшающих результаты препаратов, которых поощряли и которым помогали сотрудники госбезопасности? Где стыд за государственные службы, в том числе за его собственное министерство, которые стоят за допингом российских спортсменов?»

На это в заявлении Мутко не было и намека, заявляет газета. Также российский чиновник не ответил на обвинения доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства в том, что сам Мутко должен был знать о системе допинга и что в таком случае он сам причастен к этому делу. На заявления же бывшего директора антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, как сотрудники спецслужб подменяли в Сочи образцы мочи, Мутко и другие российские чиновники отреагировали лишь заявлениями об информационной атаке на российский спорт и угрозами исков.

Мутко, видимо, считал, что его «извинение без извинения» поспособствует тому, чтобы Международная ассоциация легкоатлетических федераций сняла к Олимпиаде запрет на выступления для российских спортсменов. На самом деле то, что он не стал говорить о роли государства и его собственного министерства в допинговой программе, — свидетельство того, что до «перемены культуры» им еще очень далеко, делает вывод New York Times.

Фото: Reuters