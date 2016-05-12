Arutz 7: В сирийской провинции Хомс погиб российский солдат

Российский солдат Антон Ерыгин попал под обстрел боевиков в Сирии и спустя два дня скончался от полученных ранений, сообщает израильская газета Arutz 7. Военный представлен к государственной награде посмертно. Как отмечает издание, он погиб за несколько часов до окончания перемирия в Алеппо.

В Сирии погиб российский солдат по имени Антон Ерыгин, который попал под обстрел повстанцев в провинции Хомс, сообщает Arutz 7. Военный сопровождал автомобиль российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

В военном госпитале, куда Ерыгина доставили сразу после обстрела, врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти солдата не удалось.

Ерыгина представили к награде посмертно. Сообщение о гибели солдата поступило за несколько часов до окончания перемирия в Алеппо, пишет израильское издание.

Фото: Reuters