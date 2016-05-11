Корреспондент: Нардеп Геращенко призвал ввести на Украине цензуру

Народный депутат Антон Геращенко предложил парламенту страны ввести на Украине контроль над телеканалами, аккредитацией иностранных журналистов, а также организовать возможность блокировки интернет-ресурсов. Как сообщает «Корреспондент», Геращенко также призвал Верховную раду выделить деньги на проведение информационной работы с населением Донбасса и Крыма.
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко предложил пересмотреть вопросы стратегии информационной политики Украины. Геращенко призвал ввести на Украине контроль над телеканалами, аккредитацией журналистов, а также организовать возможность блокировки интернет-ресурсов, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пост нардепа в Facebook.
«Вопрос в необходимости на государственном уровне разработать и утвердить программу информационной политики, которая бы включала в себя как минимум контроль за контентом, вещаемым через лицензируемые эфирные телеканалы с целью недопущения заявлений, подрывающих государственный суверенитет и территориальную целостность», – заявил Геращенко.
По мнению депутата, необходимо разработать законодательную и техническую возможность блокировки ресурсов в интернете, «разжигающих вражду, ненависть и подрывающих национальную безопасность Украины». Кроме того, необходимо обеспечить контроль над аккредитацией иностранных корреспондентов (в первую очередь российских СМИ) и выдворение таких журналистов в случае установления фактов нарушения ими законодательства Украины, полагает депутат.
Геращенко также попросил парламент выделить «достаточное финансирование на проведение информационной работы» с населением Донбасса и Крыма. По его словам, на сайте «Миротворец» будут опубликованные полные данные о более чем 7 тысячах украинских и иностранных журналистах, прошедших аккредитацию в ДНР.
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