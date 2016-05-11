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Корреспондент: Нардеп Геращенко призвал ввести на Украине цензуру
Народный депутат Антон Геращенко предложил парламенту страны ввести на Украине контроль над телеканалами, аккредитацией иностранных журналистов, а также организовать возможность блокировки интернет-ресурсов. Как сообщает «Корреспондент», Геращенко также призвал Верховную раду выделить деньги на проведение информационной работы с населением Донбасса и Крыма.
Корреспондент: Нардеп Геращенко призвал ввести на Украине цензуру
Facebook

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко предложил пересмотреть вопросы стратегии информационной политики Украины. Геращенко призвал ввести на Украине контроль над телеканалами, аккредитацией журналистов, а также организовать возможность блокировки интернет-ресурсов, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пост нардепа в Facebook.

«Вопрос в необходимости на государственном уровне разработать и утвердить программу информационной политики, которая бы включала в себя как минимум контроль за контентом, вещаемым через лицензируемые эфирные телеканалы с целью недопущения заявлений, подрывающих государственный суверенитет и территориальную целостность», – заявил Геращенко. 

По мнению депутата, необходимо разработать законодательную и техническую возможность блокировки ресурсов в интернете, «разжигающих вражду, ненависть и подрывающих национальную безопасность Украины». Кроме того, необходимо обеспечить контроль над аккредитацией иностранных корреспондентов (в первую очередь российских СМИ) и выдворение таких журналистов в случае установления фактов нарушения ими законодательства Украины, полагает депутат. 

Геращенко также попросил парламент выделить «достаточное финансирование на проведение информационной работы» с населением Донбасса и Крыма. По его словам, на сайте «Миротворец» будут опубликованные полные данные о более чем 7 тысячах украинских и иностранных журналистах, прошедших аккредитацию в ДНР. 

Фото: Facebook

 

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