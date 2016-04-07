Российская балерина попала под трамвай в Милане

В Милане попала под трамвай российская балерина Антонина Чапкина, выступающая в театре Ла Скала. Как сообщает Lifestar, Чапкина получила многочисленные переломы лицевого отдела черепа, однако жизни балерины ничто не угрожает.

В понедельник российская балерина Антонина Чапкина из миланского театра Ла Скала попала под трамвай. На данный момент она находится в отделении интенсивной терапии, сообщает интернет-портал Lifestar.

Врачи считают, что худшее уже позади. Балерина находится в сознании, ее состояние стабильно. Тем не менее врачи провели компьютерную томографию для выявления возможных проблем с мозгом, а также анализируют многочисленные переломы лицевого отдела черепа, полученные в ДТП. Медики пытаются понять, будет ли необходимо хирургическое вмешательство.

Коллеги Чапкиной уже посетили ее в больнице. Кроме того, руководство итальянского театра оказывает содействие матери пострадавшей, чтобы та смогла прилететь в Италию.

Фото: Reuters