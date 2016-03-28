RFE: В Кишиневе прошел митинг сторонников воссоединения с Румынией

В Кишиневе несколько тысяч человек приняли участие в митинге за воссоединении Молдавии с Румынией, сообщает Radio Free Europe.

Организаторы акции утверждают, что в ней приняли участие около 50 тысяч человек, однако, по данным правоохранительных органов, участников было 5-6 тысяч человек, говорится в статье.

По мнению собравшихся на митинг людей, воссоединение с входящей в ЕС Румынией – это способ для «охваченной коррупцией» Молдавии присоединиться к Евросоюзу.

Участники митинга, как отмечает Radio Free Europe, с помощью этой акции отметили 98-ю годовщину со дня присоединения Бессарабии, в которую входили нынешняя Молдавия и часть территории Украины, к Румынии. Позднее, во времена Второй мировой войны, эта территория вошла в состав СССР и на большей ее части была образована Молдавская ССР.

Фото: Reuters