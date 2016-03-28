Radio Free Europe Оригинал

RFE: В Кишиневе прошел митинг сторонников воссоединения с Румынией
Несколько тысяч сторонников объединения с Румынией вышли на улицы Кишинева, сообщает Radio Free Europe. По мнению участников акции, воссоединение с этой страной — членом ЕС — это способ для охваченной коррупцией Молдавии вступить в Европейский союз, говорится в статье.
RFE: В Кишиневе прошел митинг сторонников воссоединения с Румынией
В Кишиневе несколько тысяч человек приняли участие в митинге за воссоединении Молдавии с Румынией, сообщает Radio Free Europe.
 
Организаторы акции утверждают, что в ней приняли участие около 50 тысяч человек, однако, по данным правоохранительных органов, участников было 5-6 тысяч человек, говорится в статье.
 
По мнению собравшихся на митинг людей, воссоединение с входящей в ЕС Румынией – это способ  для «охваченной коррупцией» Молдавии присоединиться к Евросоюзу.
 
Участники митинга, как отмечает Radio Free Europe, с помощью этой акции отметили 98-ю годовщину со дня присоединения Бессарабии, в которую входили нынешняя Молдавия и часть территории Украины, к Румынии. Позднее, во времена Второй мировой войны, эта территория вошла в состав СССР и на большей ее части была образована Молдавская ССР.
 
Фото: Reuters
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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