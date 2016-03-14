Мэр Лондона: США лицемерят, призывая британцев остаться в ЕС

Соединенные Штаты активно убеждают Великобританию, что она должна оставаться в составе Европейского союза, пишет на страницах Daily Telegraph мэр Лондона Борис Джонсон. При этом, по его словам, сами свободолюбивые американцы никогда бы не захотели стать частью той «бесконтрольной системы», в которую в настоящий момент превратился ЕС.

«Я люблю Америку и верю в американскую мечту», – пишет на страницах Daily Telegraph мэр Лондона Борис Джонсон. На его взгляд, история последнего столетия во многом была связана с возвышением США на мировой арене и тем, что они «помогли сохранить и распространить демократию во всем мире». На этом фоне, по словам автора статьи, выглядит немного странным то, что Вашингтон настаивает на членстве Великобритании в Евросоюзе – системе, в которой постепенно подрывается демократия.

В недалеком будущем президент Обама собирается лично прибыть в Соединенное Королевство, «словно бог из машины», чтобы обсудить этот вопрос. Как предрекает Джонсон, американский лидер расскажет британцам, что их участие в ЕС хорошо для их страны, хорошо для Европы и Соединенных Штатов, потому что дает Британии «влияние» в регионе.

«Но я думаю, что это полностью ошибочный довод. А из уст Дяди Сэма он звучит как оскорбительное и безмерное лицемерие», – отмечает лондонский градоначальник. Ведь ни одна другая страна в мире не заботится о собственном суверенитете со столь «истерической бдительностью», как США.

Американская нация отказывается подчиняться практическим всем пунктам международного права. Она даже не присоединилась к Конвенции ООН по морскому праву. «Разве можно представить, что американцы отказались бы от своей демократии в пользу режима, с которым мы имеем дело в ЕС?» – риторически спрашивает Джонсон.

В качестве примера автор статьи приводит Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (NAFTA), в которую входят Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Невозможно представить, что Вашингтон позволил бы этой организации, работай она по образцу Евросоюза, писать половину законов для США. При этом американцы хотят, чтобы британцы смирились с системой, которую сами бы отвергли не раздумывая.

По словам мэра, США рассматривают ЕС в качестве способа сохранить порядок на континенте и «оплота против России». Они всегда полагали, что их «главный подручный» Великобритания примет активное участие в этом деле. В британском МИДе стало бытовать мнение, что страна будет важнее для Вашингтона, если получит «влияние» в Брюсселе. Но с каждым годом этого влияния у Лондона становилось все меньше.

Вся концепция европейского «объединенного суверенитета» представляет собой обман и мошенничество, уверен Джонсон. Проблема состоит в том, что все государства, входящие в ЕС, утратили контроль над этой не избираемой федеральной машиной: «Мы не знаем, кто эти люди или на каком языке они говорят, и в первую очередь – как их убрать».

Когда американцы смотрят на процесс европейской интеграции, они совершают фундаментальный просчет. С «простительным самолюбованием» США считают, что в Европе возникнут собственные Соединенные Штаты – единое наднациональное образование. Именно это и стремятся построить государства еврозоны, но подобная структура не подходит многим странам и уж точно не подходит Британии, рассуждает автор статьи.

Все дело в том, что между США и Евросоюзом существует огромная разница, которая никогда не исчезнет. У американцев одна культура, один язык и единое правительство. У страны есть национальная история, национальный миф и народ – как основа ее демократии. В ЕС нет ничего подобного, полагает мэр Лондона.

«Призывая нас глубже встраиваться в федеративную структуру ЕС, американцы убеждают нас следовать курсом, которым бы они ни за что не двинулись сами. Все потому, что они – нация, рожденная свободной. Но кажется, порой они забывают, что мы любим свободу не меньше», – заключает Борис Джонсон.

Фото: Reuters