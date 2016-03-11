CNN: Российскую армию пополнят боевые дельфины
Перевод выполнен RT.
Российская команда победила в соревнованиях «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 73-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Мещанский суд Москвы приговорил юриста Дионисия Золотова по делу о мошенничестве на 80 млн рублей к 7,5 годам колонии и штрафу в 14 млн рублей.
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что она возмущена тем, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с нашими украинскими детьми».
Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в беседе с kp.ru рассказал о возможностях использования вторсырья в России.
Новоиспечённый нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не явился на заседание суда, на котором рассматривался ДТП с участием спортсмена. Авария произошла в Краснодаре в ночь на 1 августа.
Активисты Общероссийского народного фронта проводят анализ правоприменительной практики по статье о возбуждении ненависти и вражды.
Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трёх кандидатов на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2017/18.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
В Москве на Калужском шоссе произошло возгорание в здании торгово-строительного комплекса «Молоток».
Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.
Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в качестве ответа на санкции США России стоит отказаться от использования доллара.
По статистике Росстата, средняя розничная стоимость литра бензина по России за неделю с 30 июля по 5 августа снизилась на 5 копеек — до 43,27 рубля.
Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали чемпионами Европы по летним видам спорта. Чемпионат проходит в шотландском Эдинбурге.
В пресс-службе департамента образования Москвы рассказали, что столичным школьникам удалось завоевать девять из 14 золотых медалей по пяти дисциплинам на международных олимпиадах.
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что на прошлой неделе было зафиксировано 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.
Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтярёвой пройдёт 11 августа в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.
Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции в августе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего посла США в Москве Майкла Макфола специалистом по отчаянию.
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отказался переходить в другой клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон».
УЕФА объявила номинантов на звание лучших футболистов Лиги чемпионов — 2017/18 в своих амплуа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.
Адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнёры» Денис Скрябин в беседе с радио Sputnik прокомментировал приговор суда, вынесенный членам «банды ГТА».
В Московской области планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году, сообщает kp.ru со ссылкой на гендиректора компании «РТ-Инвест» Андрея Шипелова.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что новые антироссийские санкции, вводимые американской стороной в связи с инцидентом в британском Солсбери, на втором этапе могут включать понижение уровня дипломатических отношений.
В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что в результате нападения на автобус в йеменском городе Саада погибли по меньшей мере 29 детей во возрасте до 15 лет.
ФК «Краснодар» договорился о приобретении исландского защитника шведского «Норчёпинга» Йона Гудни Фьолусона.
Адвокаты главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос комитета сената США по разведке, в котором его просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в выборы в Соединённых Штатах.
В четверг, 9 августа, в аэропорту Симферополя встретили трёхмиллионного пассажира с начала года, сообщает РИА Новости Крым.
Новые правила проверки безопасности журналистов в Бельгии можно назвать дискриминационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
За шесть месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали населению 1,3 трлн рублей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.рф» и FrankRG.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил новые американские санкции против России.
Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Николай Иванов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти актрисы Татьяны Дегтярёвой.
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Москве после жарких выходных.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что сотрудник правоохранительных органов страны применил силу против её сестры и матери.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил мнение, что одной из причин перехода экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в московский «Локомотив» стала возможность выступить в Лиге чемпионов.
Четверо бойцов Росгвардии, погибших при сходе лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии, находились на сборах по повышению квалификации инструкторов горной подготовки.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант отнёс Россию к государствам, которые применяют и поддерживают использование химического оружия.
Действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности, а не укрепляют её. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской обороны после природных пожаров в стране, жертвами которых стали более 90 человек.
Футболист сборной России по футболу Фёдор Смолов, перешедший в «Локомотив» из «Краснодара», полностью оплатил ремонт снесённых в результате аварии дорожных ограждений.
На территории Центрального полигона Сил обороны Эстонии в деревне Лясна произошёл пожар.
Ярославский областной суд не удовлетворил жалобу на арест фигуранта дела об избиении заключённого в колонии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, который был арестован в Киеве.
Представители КНДР и Южной Кореи обсудили вопросы, связанные с модернизацией железных дорог двух стран для их возможного объединения в единую сеть.
Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.
На арестованную россиянку Марию Бутину в США оказывается психологическое давление. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Евгений Стеблов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью советской и российской актрисы театра и кино Тамары Дегтярёвой.