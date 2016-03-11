CNN: Российскую армию пополнят боевые дельфины

Российская армия решила поискать новобранцев в царстве животных. Как поясняет Зейн Ашер, они должны быть в отличной физической форме, а также у них должны быть все зубы.

Президент России Владимир Путин в свое время кормил дельфинов в этом океанариуме около Владивостока. Теперь [российский] лидер собирается рекрутировать некоторое количество этих морских млекопитающих для своей армии.

По данным государственных СМИ, Минобороны России ищет пятерых дельфинов-афалин для несения военной службы. В частности, им требуются трое самцов и две самки в возрасте от 3 до 5 лет с идеальными зубами и без физических недостатков. Ведомство готово заплатить 350 тысяч рублей, или около 5 тысяч долларов США, за каждого дельфина.

Дельфинов и раньше использовали в военное время. Так, СССР применял их во времена холодной войны, а относительно недавно во время войны в Ираке их использовали США для поиска подводных мин в Персидском заливе. Военные США также тренировали дельфинов и морских львов для выполнения таких задач, как обнаружение вражеских подлодок и патрулирование акватории близ военно-морских баз для защиты последних от возможных террористических угроз.

Но эта программа вызывает споры. По словам одного из ведущих мировых экспертов по дельфинам, использование этих морских млекопитающих для военных целей является чистой воды эксплуатацией.

ЛОРИ МАРИНО, эксперт по дельфинам: Это очень светлые, высоко социальные животные, обладающие самосознанием. И все, что они испытывают в замкнутой среде, особенно в военной среде, не соответствует тому виду естественной среды, которая необходима им для процветания.

Всех водоплавающих новобранцев, скорее всего, отправят в крымский порт, город Севастополь – место, где располагается тренировочный центр для боевых дельфинов. Там в один прекрасный день они смогут стать для Военно-морского флота России суперсолдатами или даже супершпионами.

Зейн Ашер, CNN, Атланта.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 11 марта 2016 года.