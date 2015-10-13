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HuffPost: Французские картографы признали Крым частью России

Посольство Украины во Франции было возмущено, обнаружив, что в новом атласе Larousse Крым обозначен как российская территория, сообщает Huffington Post. Украинское посольство потребовало в скорейшие сроки исправить карту. Издательство пока никак не прокомментировало случившееся.
HuffPost: Французские картографы признали Крым частью России
UKRinFRA/ Twitter
Посольство Украины во Франции столкнулось с «очень неприятным сюрпризом» со стороны французского издательства Larousse. Так, недавно вышедший социально-экономический атлас стран мира на 2016 год «загадочным образом» отобрал Крым у Украины, обозначив его российской территорией, сообщает Huffington Post.
 
Фотографии пособия, «подтверждающего» российскую «аннексию» Крыма, попали в сеть еще 10 октября, и некоторые уже успели выразить свое возмущение.
Перевод: «Очень неприятный сюрприз от @LAROUSSE_FR. Это необходимо исправить!»
 
Перевод: «Какой ПОЗОР! Французский атлас Larousse на 2016 год подтверждает российскую аннексию Крыма» .
 
В то же время интернет-версия этой карты оставила Крым за Украиной, отмечает издание. На данный момент «аннексию» полуострова, произошедшую в марте 2014 года и обернувшуюся для России множеством экономических санкций, считают незаконной. И посольство Украины во Франции потребовало исправления в новом атласе Larousse. Само же издательство пока предпочитает воздерживаться от комментариев. 
 
 
Фото:  Twitter / UKRinFRA
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