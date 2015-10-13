HuffPost: Французские картографы признали Крым частью России
— UA Embassy in France (@UKRinFRA) 12 октября 2015
— Euromaidan PR (@EuromaidanPR) 11 октября 2015
— UA Embassy in France (@UKRinFRA) 12 октября 2015
— Euromaidan PR (@EuromaidanPR) 11 октября 2015
В Управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что два жителя посёлка Александровка получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого с целью участия в совместных с Россией учениях «Сарекс-2019».
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность по поводу предстоящего визита заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.
Глава новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что конфликт между ним и лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом возник в связи с тем, что последний хочет быть «единственным бенефициаром украинской церкви».
Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал решение об отставке правительства Павла Филипа в Молдавии. Соответствующее заявление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства Германии в Twitter.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что возможная торговая война с Соединёнными Штатами могла бы вызвать кризис в стране.
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новому правительству необходимо будет «архибыстро» заканчивать в первую очередь переговоры о поставках газа напрямую на Украину.
Россию переизбрали членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на предстоящие три года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице постоянного представительства России при ООН в Twitter.
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину. Об этом информирует ТАСС.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что победы не приносят ему удовольствия.
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что международное сообщество должно разработать планы действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.
Россияне Игорь Внуков и Герман Строев заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при в итальянском Больцано.
Следователи организовали проверку в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которой пострадали два человека.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от поста наставника сборной Белоруссии по футболу.
На Новодевичьей набережной автомобиль упал в Москву-реку, один человек пострадал.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» провёл первую тренировку после выхода из отпуска.
Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин 14 июня провели в Душанбе переговоры, в ходе которых обсудили перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал контракт с главным тренером английского «Челси» Маурицио Сарри.
Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области на фоне драки, в результате которой погиб местный житель, вечером 14 июня перекрыли трассу М-5 «Урал», но спустя некоторое время освободили дорогу.
Футболисты юношеской сборной России (до 18 лет) потерпели поражение от команды Аргентины, которая состояла из игроков до 17 лет, в финале Мемориала Гранаткина.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни.
Агент полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко Марко Трабукки прокомментировал продление контракта футболиста с клубом.
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Аргентинский полузащитник английского «Брайтона» Алексис Макаллистер рассказал, почему решил не переходить в московский «Спартак».
В результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в городском округе Солнечногорск Московской области пострадали два человека.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будет произведена замена десяти легкоатлетов в составе национальной команды на Европейские игры в Минске из-за отсутствия у этих спортсменов разрешения на выступления в нейтральном статусе от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании экспертной группы, которая займётся оценкой результатов проведённой судебной реформы в стране.
Немецкий футбольный клуб «Байер» подписал контракт с полузащитником французского ПСЖ Муссой Диаби.
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры в Оманском заливе 13 июня.
Айваз Казиахмедов назначен на пост исполнительного директора московского футбольного клуба «Локомотив».
В Воронежской области ликвидировали возгорание сухой травы на полигоне «Погоново». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию СМИ о том, что его планируют назначить послом в США.
Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита».
Уголовное дело о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, передано для расследования из органов полиции в Следственный комитет.
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского «Васко да Гама» Маррони.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT решение Конституционного суда Украины признать неконституционным создание экс-президентом страны Петром Порошенко комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Московский футбольный клуб «Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего красно-белых Зе Луиша.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине рекомендации по закону о государственном языке.
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, состояние которого за время тюремного заключения ухудшалось, стало лучше. Об этом сообщил в беседе с RT его эквадорский адвокат Карлос Поведа.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии.
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь посольства.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области трёх кандидатов в губернаторы региона.
Решение экс-президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришёл Конституционный суд страны.
Россиянка Александра Горячкина досрочно одержала победу на шахматном турнире претенденток за право сыграть в матче за звание чемпионки мира.
Роскомнадзор принял к рассмотрению обращение с просьбой об ограничении доступа к мини-сериалу американского канала HBO «Чернобыль», поступившее от партии «Коммунисты России». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.